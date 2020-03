"CI PORTATE QUI I CONTAGIATI" - LA GERMANIA ACCUSA ANCORA L'ITALIA, L'ISTITUTO EPIDEMIOLOGICO "ROBERT KOCH" DI BERLINO AFFERMA CHE UN TERZO DEI CASI PORTATI IN GERMANIA DALL'ITALIA PROVIENE DALL'ALTO ADIGE CON 36 CASI. MA I CRUCCHI DIMENTICANO CHE IL PRIMO CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN EUROPA SAREBBE AVVENUTO IN GERMANIA IL 20 E 21 GENNAIO (IL PAZIENTE1 POTREBBE ESSERE UN UOMO D'AFFARI DI MONACO)

Raffaello Binelli per il Giornale

Dopo aver scoperto che il primo contagio del coronavirus in Europa sarebbe avvenuto in Germania tra il 20 e il 21 gennaio (il paziente 1 potrebbe essere un uomo d'affari di Monaco venuto in contatto con una collega tornata dalla Cina), i tedeschi continuano a puntare il dito contro l'Italia.

Il ministero degli Esteri tedesco sconsiglia tutti i viaggi non essenziali in Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e a Vo', in Veneto. Oltre alle zone a rischio già note c'è anche l'Alto Adige. Perché? L’Istituto epidemiologico "Robert Koch" di Berlino afferma che "un terzo dei casi portati in Germania dall’Italia proviene dall’Alto Adige con 36 casi". Non si è fatta attendere la replica della Provincia Autonoma di Bolzano, che definisce questa affermazione "incomprensibile".

Ma per quale motivo l’istituto della capitale tedesca ha inserito l’Alto Adige nella lista delle zone a rischio contagio coronavirus, insieme alle già note Lombardia e Veneto? Secondo il presidente della RKI, Lothar Wieler, alla base di questa decisione vi sarebbero tre criteri: il numero delle infezioni, la dinamica dei casi (numeri crescenti) e il numero di infezioni portate dall’area di rischio ad altri Paesi.

La tesi lanciata da Berlino potrebbe avere pesantissime ripercussioni sul turismo, già colpito dagli effetti del virus. L’assessore provinciale altoatesino all’Economia, Philipp Achammer, osserva che una "decisione affrettata è incomprensibile e che non ci sono prove che questi vacanzieri siano stati davvero infettati qui".

I media tedeschi giorni fa avevano parlato di cinque persone rientrate dall’Alto Adige risultate positive al test del Covid-19, dopo aver soggiornato nelle località sciistiche di Obereggen e Selva Val Gardena. Le montagne altoatesine sono meta di vacanze per la popolazione tedesca, sia d'inverno che d'estate. Lo stesso presidente federale della Germania, Frank-Walter Steinmeier, trascorre diversi periodi di vacanza sull’altopiano del Renon.

