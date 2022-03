"CI SONO CENTINAIA DI SOLDATI RUSSI DISERTORI CHE SI MUOVONO VERSO LA BIELORUSSIA" - E’ QUELLO CHE SOSTIENE IL THINK TANK UCRAINO “CENTER FOR DEFENSE STRATEGIES”: "ABBANDONANO PER NON MORIRE NEI DISTRETTI DI SUMY E MAKARIV" - AVREBBERO LASCIATO ANCHE IN UN DISTRETTO DI MAKARIV, DOVE LE TRUPPE DI KIEV STANNO RIGUADAGNANDO TERRENO - ALCUNI SAREBBERO SCAPPATI RUBANDO UN'AUTO, GUIDANDO VERSO IL CONFINE NORD - FONTI DELLA DIFESA AMERICANA: “PER LA PRIMA VOLTA DALL'INIZIO DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA, LA POTENZA DI COMBATTIMENTO DELLA RUSSIA È SCESA SOTTO AL 90%”

autobus ambulanza per i soldati russi

Letizia Tortello per “la Stampa”

A dirlo in via ufficiale, da parte ucraina, è il Center for Defense Strategies, il think tank guidato dall'ex ministro della Difesa di Kiev Andriy Zagorodnyuk. Ci sarebbero disertori tra i russi. Soldati che hanno voltato le spalle a Putin e sono scappati, alcuni verso la Bielorussia, «lasciando l'area delle operazioni nella zona di Okhtyrka, regione di Sumy, vicino al confine Nordest con la Russia», dichiara il centro di intelligence. «Hanno scelto di abbandonare per evitare la morte».

Soldati russi in Ucraina

Sarebbero trecento, secondo gli ucraini. Avrebbero lasciato anche ad Havronshchyna, nel distretto di Makariv, dove le truppe di Kiev stanno riguadagnando terreno. La controffensiva li ha colti di sorpresa. Alcuni sarebbero scappati rubando un'auto, guidando verso il confine Nord. Secondo il Pentagono, Mosca ha perso il suo potenziale offensivo» e si vede costretta a chiamare rinforzi dalle sacche più lontane del Paese, mentre si ritira dalle battaglie chiave. A questo scenario si aggiungerebbero i disertori, denunciati dagli ucraini. I generali di Kiev sostengono che i russi hanno cibo, carburante e munizioni sufficienti solo per altri tre giorni di combattimenti e che le offensive sono state bloccate.

Soldati russi in Ucraina 2

Il Cremlino non sarebbe riuscito a rifornire le truppe al fronte. Sempre per il centro strategico ucraino, «le forze russe sono consapevoli della disperazione della loro situazione e scelgono sempre più spesso la diserzione, per evitare la morte». Alcuni soldati si sarebbero tolti la divisa militare per indossare abiti civili rubati, per poi salire in macchina e fuggire. Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia già impegnato più del 60% dei suoi aerei ed elicotteri da guerra in Ucraina, così come il 75% delle sue forze convenzionali.

A fronte di copiose perdite, ora starebbe privilegiando un maggiore uso dei droni. Ma un altro fianco sarebbe scoperto per Mosca, quello delle comunicazioni: le truppe russe starebbero utilizzando sempre più comunicazioni non classificate, che possono essere intercettate più facilmente dagli ucraini, portando a individuare da dove arriva il nemico e ad anticiparne le mosse.

Soldati russi

Nel frattempo, anche Anonymous sta aiutando la causa ucraina: «Stiamo attaccando siti web governativi in Russia, stampando con le loro stampanti, colpendo siti web russi, hackerando telecamere russe e inviando messaggi di testo ai cittadini russi sull'Ucraina e anche facendo trapelare molti dati», hanno reso noto gli attivisti dell'organizzazione hacker su Twitter. Poi ci sono le immagini satellitari di Maxar, società statunitense, che mostrano un apparente accumulo di truppe in Bielorussia, con tanto di accampamenti e attrezzature vicino al confine.

soldati russi pentiti 1

L'Ucraina teme l'invasione da Nord, e teme che Mosca intanto spinga sul reclutamento dei mercenari. Quanto ai disertori russi, il 16 marzo scorso il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva dato loro qualche speranza, parlando di una possibile accoglienza in Germania e in Europa. «È una questione che riguarda il diritto di asilo - ha detto Scholz -. Le nostre leggi sono preparate a questo». Come dire, abbandonate il fronte, fermate la guerra, venite qui e sarete al sicuro.

soldati russi