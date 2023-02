"CI SONO CONTINUE SCOSSE DI ASSESTAMENTO, SIAMO TUTTI IN BALIA DEGLI EVENTI" - VINCENZO MONTELLA, CHE ALLENA IN TURCHIA, RACCONTA GLI ATTIMI DI PAURA DURANTE IL TERREMOTO: "L'HOTEL DOVE VIVO AD ADANA È STATO EVACUATO E HA PRESO FUOCO. SONO CROLLATI PALAZZI. CI SONO MORTI ANCHE NELLA NOSTRA CITTA'. DOVRÒ VALUTARE COSA FARE: IL CAMPIONATO ADESSO È FERMO…"

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

«Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi». Così l’allenatore italiano Vincenzo Montella che allena in Turchia racconta la paura vissuta per il terremoto che ha sconvolto il Sud della Turchia, al confine con la Siria. «[…]molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco».

Il campionato turco è stato sospeso. Montella ha rassicurato: «C’è stata paura e continuiamo ad averne, ma per fortuna a casa stanno bene. […] In questo momento siamo a Istanbul […] perché avremmo dovuto giocare una partita. Stiamo cercando di capire la situazione[…]» ha aggiunto.

Dopo qualche ora Montella dà un altro aggiornamento della situazione proprio mentre sta per lasciare Istanbul grazie ad un aereo speciale messo a disposizione dal club: «Abbiamo saputo che ci sono i primi morti anche nella nostra città. Siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. Ho dato 2/3 giorni liberi alla squadra in attesa di capire cosa fare: ci sono continue scosse di assestamento e solo nei prossimi giorni sapremo come gestire la situazione, e anche io dovrò valutare cosa fare: il campionato adesso è fermo». […]

