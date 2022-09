25 set 2022 18:07

"CI SONO DUE COSE CHE NON SI CHIEDONO A UNA RAGAZZA TRANS: IL SUO VECCHIO NOME E COS'HA TRA LE GAMBE" – PARLA LA 20ENNE DI AVELLINO A CUI È STATO RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE IL CAMBIO DI SESSO ANAGRAFICO ANCHE SENZA INTERVENTO CHIRURGICO – “SONO STATA BULLIZZATA, DALL'ASILO ALLE SCUOLE SUPERIORI. UNA RAGAZZA TRANS SI VEDE SEMPRE SBAGLIATA. VIVE IN UN VORTICE DI DEPRESSIONE COSTANTE. CONOSCO TANTE PERSONE CHE NON HANNO RETTO E SI SONO RIFUGIATE NELLA DROGA O NELLA PROSTITUZIONE"