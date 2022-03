23 mar 2022 19:43

"CI SONO UOMINI CHE COSTRUISCONO E UOMINI CHE DISTRUGGONO: BISOGNA DIFENDERSI DAI SECONDI" - AL BANO SI INCAZZA PER IL FURTO NELLE SUE TENUTE A CELLINO SAN MARCO - I LADRI HANNO DANNEGGIATO I VIGNETI RUBANDO MATERIALE IN OTTONE PER UN VALORE DI OLTRE TREMILA EURO –“FILI TAGLIATI, PALI TOLTI, SI PROVA TANTA AMAREZZA. TU FAI LE COSE CON TANTO AMORE, POI ARRIVA QUALCUNO, PER UN CAPRICCIO O PER UN BISOGNO DI SOLDI, E TI PROVOCA QUESTI DANNI...”