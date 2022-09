"CIAO A TUTTI BASTARDI. VADO IN GALERA" - A MILANO, IL RAPPER NICHOLAS LO PRESTI HA FILMATO IN DIRETTA SUI SOCIAL IL MOMENTO IN CUI SI È COSTITUITO AI CARABINIERI - IL 29ENNE, CHE ERA SCAPPATO DAI DOMICILIARI DUE GIORNI PRIMA, È STATO ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE E HA ESIBITO UN BEL DITO MEDIO INDIRIZZATO A... - VIDEO

Da www.repubblica.it

Nicholas Lo Presti, rapper di 29 anni, ha filmato in diretta social il momento in cui si è consegnato ai carabinieri di Melegnano, in provincia di Milano. Era scappato dai domiciliari due giorni prima. È stato arrestato e portato in carcere a Lodi. Il video ha avuto oltre 800 mila visualizzazioni

