30 set 2020 15:50

"CO-CO-COGLIONE" - CINQUE PAPPAGALLI SONO STATI PORTATI VIA DA UNO ZOO DEL REGNO UNITO DOPO CHE AVEVANO PRESO L’ABITUDINE DI IMPRECARE E DIRE OSCENITÀ AI VISITATORI - STEVE NICHOLS, CEO DEL FRISKNEY PARK: “ERA MOLTO DIVERTENTE E PER I CLIENTI NON ERA AFFATTO UN PROBLEMA. MA ERAVAMO PREOCCUPATI PERCHÉ AVEVAMO DEI BAMBINI IN ARRIVO E…”