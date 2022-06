7 giu 2022 11:34

"I COLLOQUI CON LA RUSSIA SONO A LIVELLO ZERO" - ZELENSKY CERTIFICA LO STALLO NELLE TRATTATIVE CON PUTIN - I RUSSI HANNO RESTITUITO DECINE DI CORPI DI COMBATTENTI UCRAINI UCCISI NELLE ACCIAIERIE AZOVSTAL: I CADAVERI SONO STATI TRASFERITI A KIEV DOVE È IN CORSO IL TEST DEL DNA PER IDENTIFICARLI - OLTRE 1,7 MILIONI DI UCRAINI, TRA CUI 276 MILA BAMBINI, SONO STATI TRASFERITI IN RUSSIA E “DISTRIBUITI” IN 56 REGIONI DELLA FEDERAZIONE…