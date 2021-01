4 gen 2021 12:18

"LA COLPA NON È VOSTRA. È DELLA VOSTRE MADRI PUTTANE CHE VI HANNO MESSO AL MONDO" - IL VICESINDACO DI POLLENZA, IN PROVINCIA DI MACERATA, SBROCCA CONTRO I VANDALI CHE HANNO LANCIATO SASSI CONTRO LE VETRATE DEL MUNICIPIO: "LA NATURA NON È STATA BENEVOLA CON VOI: VI HA DATO UN CERVELLO GRANDE COME L’ATOMO DI UNA NOCCIOLINA. I PRIMI SOLDI CHE IL COMUNE SPENDERÀ NEL 2021 SARANNO PER RIPARARE GLI EFFETTI DEL VOSTRO EROICO GESTO"