18 giu 2022 19:43

"IL COLTELLO? NON SO DOVE L'HO PRESO" - "LA BIMBA? NON RICORDO DI AVERLA SOTTERRATA" - LA RICOSTRUZIONE PIENA DI LACUNE E OMISSIONI DELLA MADRE CHE HA UCCISO LA FIGLIA DI 5 ANNI - LA PICCOLA ELENA E' STATA ATTIRATA IN UNA TRAPPOLA: POCO DOPO L'ORA DI PRANZO E' ENTRATA IN AUTO, FORSE CREDENDO DI ANDARE A FARE UN GIOCO - INVECE LA MAMMA L'HA FATTA SCENDERE NEL CAMPO POCO DISTANTE (NON CI SONO TRACCE DI SANGUE IN AUTO), L'HA CHIUSA IN UN SACCO, E POI...