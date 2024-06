"LA COMPAGNA DI SATNAM SINGH? SI APPROFITTAVA DI LUI ED È PRONTA A PRENDERSI I SOLDI DEL RISARCIMENTO" – I LIVORI NELLA COMUNITA’ SIKH DI LATINA, CHE ORA ACCUSA LA PARTNER DEL 31ENNE CHE E' STATO LASCIATO MORIRE SUL BORDO DI UNA STRADA DOPO CHE IL SUO BRACCIO ERA STATO TRANCIATO MENTRE LAVORAVA - LA COMPAGNA 26ENNE, SONY, È "COLPEVOLE" DI NON ESSERE CONVOLATA A NOZZE CON LA VITTIMA E, PER QUESTO, E' STATA COLPITA DALLE ACCUSE...

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “La Repubblica”

sony la compagna di satnman singh

Vedova e ora anche messa all’angolo dalla sua comunità. Dopo aver visto morire sotto i suoi occhi il compagno Satnam Singh, Sony sta vivendo un secondo dramma. La giovane non era la moglie, ma soltanto la compagna del 31enne dilaniato da una macchina avvolgi-plastica nei campi di Latina il 17 giugno scorso e lasciato privo di soccorsi dal datore di lavoro.

Un particolare che sta spingendo molti sikh a guardare la 26enne con sospetto anziché a sostenerla nello strazio che sta vivendo. E come se non bastasse, in base alle indiscrezioni rimbalzate nell’agro pontino, c’è chi avrebbe già chiamato i genitori di Satnam, in India, gettando ulteriori ombre sulla ragazza.

renzo lovato

Sony e Satnam, che lei e gli amici chiamavano “Navi”, erano inseparabili. Erano giunti insieme in Italia e non si allontanavano un istante l’uno dall’altra. Per 4 euro l’ora si rompevano la schiena nelle campagne pontine, ma sempre nella stessa squadra, restando gomito a gomito anche mentre raccoglievano zucchine o meloni.

Condividevano ogni attimo di una vita di stenti, ma nel momento in cui Satnam, sotto gli occhi di Sony è stato fatto a pezzi da un macchinario, caricato dal datore di lavoro su un furgone e abbandonato davanti casa, con il braccio tranciato buttato in una cassetta per la frutta, tutto è cambiato.

SATNAM SINGH

«Non era la moglie. Forse si approfittava di lui e ora è pronta a prendersi tutti i soldi di un eventuale risarcimento. Già prima non mandava soldi in India», è l’insinuazione terribile che si è diffusa nella comunità indiana di Latina. «Questo è quello che succede a una donna che si allontana dalla sua casa e va a convivere. Purtroppo lo so bene», conferma Hardeep Kaur, segretaria della locale Flai Cgil e fin dall’inizio in prima linea per cercare di garantire giustizia a Satnam e aiutare Sony. […]

«Lo dico e lo ripeterò affinché tutti sappiano: tutte le somme che verranno raccolte andranno sia a Sony sia alla famiglia di Satnam», assicura Hardeep Kaur, che si sta interessando con i servizi sociali anche per trovare una sistemazione definitiva per la vedova, attualmente ospitata da una famiglia indiana.

antonello lovato

[…] Alla ragazza inoltre il Comune di Latina ha anche garantito assistenza legale e a occuparsi della vicenda sarà direttamente il presidente del locale Ordine degli avvocati, Gianni Lauretti. […]