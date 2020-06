19 giu 2020 19:44

"CONOSCI LA CARNE ALLUCINOGENA?" – DOPO I CELLULARI, ORA È IL TURNO DELLA DROGA INFILATA NELLA CARNE PER FARLA ENTRARE IN CARCERE. IL VIDEO IN CUI GLI AGENTI SMASCHERANO L’OPERAZIONE: "VOLEVANO FARE I FURBI..." – SUL PIATTO CI SONO 12 PALLINE INCARTATE NEL CELLOPHANE. IL FATTO E’ AVVENUTO A REBIBBIA: NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL CARCERE ROMANO FINISCE AL CENTRO DI UN GIRO DI DROGA...