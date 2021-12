27 dic 2021 09:57

"LE CONSEGUENZE DI GRANDI NUMERI COME QUESTI ARRIVERANNO TRA TRE SETTIMANE" - L'IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE AVVERTE: "RISCHIANO SOPRATTUTTO IPERFRAGILI E NON VACCINATI, CON UN AUMENTO DELLA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI" - "DA QUI AL 2022 E' NECESSARIO PRENDERE TEMPO PER GESTIRE L'IMMUNITA'. FINO A MARZO SONO TRE MESI DECISIVI PER GESTIRE E DECLASSARE QUESTO VIRUS..."