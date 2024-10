NON MI DIMETTO. OGGI GLI OMOSESSUALI SONO UNA CATEGORIA PRIVILEGIATA, COME GLI EBREI.

ARTICOLI CORRELATI

Da “La Zanzara” – Radio24

gianfranco amato 7

L’Avv. Gianfranco Amato, consulente di regione, nelle ultime ore ha scatenato un putiferio dopo aver dichiarato che ad oggi gli omosessuali sono una categoria privilegiata come gli ebrei e ai microfoni di Radio24 a La Zanzara non ci pensa nemmeno lontanamente a tirarsi indietro: “C’è una caccia alle streghe e un senso di maccartismo” – “La frase sugli omosessuali? La rivendico”

E spiega il perché: “Volevano usare la legge mancino sull’antisemitismo ed il razzismo per difendere gli omosessuali. Cosa centrano gli omosessuali con gli ebrei e con le razze? Vogliono creare una categoria privilegiata. Non si può parificare la persecuzione degli ebrei agli omosessuali che per altro non sono mai stati perseguitati qui in Italia poi…”

“Tu dici addirittura vengono portati in palmo di mano” – gli ricorda Cruciani: “Chiaro! Scusa hai mai visto una stazione dei treni con scritto vietato l’ingresso agli omosessuali in Itali? Oggi in Italia è difficile dichiararsi eterosessuali anzi sono i veri discriminati.”

Poi l’attacco al mondo lgbt: “Per me una famiglia non è uomo-uomo ma uomo- donna che possono procreare.”

gianfranco amato 4

“Il diritto a essere omofobo? Esiste, ne ho il diritto. Se omofobia significa opporsi al matrimonio di persone dello stesso sesso, che un figlio nasce solo da un padre o da una madre allora io sono omofobo. Due uomini non possono crescere bene un bambino. Negare ad un bambino la figura materna è un atto di egoismo spietato, lo ha detto Domenico Dolce.”

“Gay e trans? Una grave depravazione morale. Anche su questo, volete mandarmi in galera o posso liberamente citare il catechismo?” “Essere omosessuale è peccato, il rapporto tra gay è contro natura, il corpo umano ha orifizi che possono ricevere e altri che non sono riceventi. Devio andare in galera per questo? Volete mandare i preti in galera.

gianfranco amato 5

“Se andiamo avanti così oltre all’eterofobia si arriverà alla cristianofobia. “L’aborto? Un peccato, anche una donna stuprata deve mettere al mondo un bambino”

gianfranco amato 6 gianfranco amato 3 gianfranco amato 2 gianfranco amato 8 gianfranco amato 1 nuccia albano gianfranco amato