MORANDI VS RANIERI: COME AI TEMPI DI CANZONISSIMA! AMADEUS ANNUNCIA I CANTANTI IN GARA A SANREMO. COME DAGO-RIVELATO TORNANO I BIG GIANNI MORANDI E MASSIMO RANIERI MA ANCHE ELISA, EMMA, ACHILLE LAURO - DUO INATTESO MA POTENZIALMENTE BOMBA QUELLO FORMATO DA MAHMOOD E BLANCO. IN QUOTA OVER IVA ZANICCHI E RETTORE CON DITONELLAPIAGA. PER LA QUOTA TORMENTONI: ANA MENA, SANGIOVANNI E AKA7EVEN. IL CAST COMPLETO