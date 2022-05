"È LA COSA PIÙ TRAGICA A CUI ABBIA MAI ASSISTITO" - DURANTE UNA PUNTATA DELLA SERIE "THE KARDASHIANS", KENDALL JENNER SI E' ESIBITA IN UN FOLLE TAGLIO DEL CETRIOLO, FINENDO PER ESSERE PERCULATA SUI SOCIAL - LA MODELLA, PRESA DALLA FAME, DECIDE DI RINUNCIARE ALLO CHEF DI FAMIGLIA E FARE DA SÉ IL SUO SANDWICH: "TAGLIARE UN CETRIOLO È FACILE". TALMENTE FACILE CHE NON C'È RIUSCITA, E LA MADRE KRIS È STATA COSTRETTA A... - VIDEO

Kendall Jenner taglia un cetriolo

Dagotraduzione dal Daily Mail

kendall kenner taglia il cetriolo

Kendall Jenner è stata derisa sui social media dopo l’ultimo episodio della serie “The Kardashians” in onda su Hulu: la modella era a casa della madre Kris e ha deciso di prepararsi un sandwich da sola, ma si è trovata in difficoltà a tagliare un cetriolo.

Nell’episodio la modella va a trovare la mamma della sontuosa villa a Calabasas, a Los Angeles. A un certo punto decide di farsi uno spuntino, ma rifiuta l’offerta della madre di farselo preparare dallo chef professionista di famiglia, insistendo sul fatto che lo sa «fare da sola» e che tagliare il cetriolo è «facile».

Così Kendall prende in mano il coltello e prova ad affettare l’ortaggio, piegando le braccia in modo goffo mentre sua madre la guarda confusa. A quel punto Kendall ammette di «non essere brava a tagliare» e di essere un «po’ spaventata dal coltello», e la madre Kris è costretta a chiamare lo chef per portare a termine il compito.

La scenetta è subito stata derisa sui social: «Kendall Jenner che non tagliare un cetriolo e Kris che continua a chiamare lo chef è esilarante per me» ha scritto un fan su Twitter, mentre un altro ha aggiunto: «Probabilmente ha dovuto tagliere un cetriolo 3 volte nella sua vita».

Un altro ha scritto: «chiedi a Hilaria» in riferimento a Hilaria Baldwin che parla con un falso accento spagnolo e afferma di non sapere come pronunciare la parola cetriolo quando appare in tv. I commenti si sono susseguiti per tutto il giorno: «Ogni volta che ti senti incapace di fare qualcosa, guarda Kendall Jenner che taglia un cetriolo»; «Circa un’ora fa, ho assistito al tentativo di Kendall Jenner di tagliare un cetriolo. Mi ha fatto sentire un po’ superiore ma soprattutto povero»; «Guardare Kendall Jenner provare a tagliare un cetriolo è stato scioccante eppure... non sorprende che non abbiano abilità per la vita»;

