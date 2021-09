24 set 2021 08:06

"IL COVID SI INDEBOLIRA’ E DIVENTERA’ UN BANALE RAFFREDDORE" - PAROLA DI SARAH GILBERT, LA DOTTORESSA CHE HA LAVORATO AL VACCINO ASTRAZENECA: “IL CORONAVIRUS NON MUTERÀ IN UNA VARIANTE PIÙ LETALE. VIVIAMO GIÀ CON QUATTRO DIVERSI CORONAVIRUS UMANI A CUI NON PENSIAMO MAI MOLTO E ALLA FINE…”