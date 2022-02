"DECRIMINALIZZARE LA PROSTITUZIONE" - A LONDRA E' IN CORSO UNA MOSTRA COLLETTIVA ISPIRATA AI DIRITTI DEI LAVORATORI DEL SESSO - VI SONO ESPOSTE LE OPERE DI 13 ARTISTI INTERNAZIONALI: AUTORITRATTI, FILM, INSTALLAZIONI VIDEO, DOCUMENTARI PER OFFRIRE UNA PROSPETTIVA DIVERSA - "COSA PROVO NELL'ESSERE OGGETTIVATA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ARTE, INVECE CHE DA QUELLO DI UNA PROSTITUTA? PENSO CHE SIA FANTASTICO"...

Dagotraduzione da Artnet

This is Not For Clients (2021) di Yarli Allison e Letizia Miro

L'Institute of Contemporary Arts di Londra ha inaugurato un'innovativa mostra collettiva ispirata al movimento per i diritti delle lavoratrici del sesso.

Intitolata "Depenalized Futures", la mostra espone opere di 13 artisti internazionali che creano immagini in movimento, opere ricamate, libri, sculture e opere in altri media per affrontare la molteplicità delle esperienze contemporanee dei sex-worker.

"Depenalized Futures"

L’esposizione, in mostra fino al 22 maggio, procede attraverso narrazioni interpersonali, storie ed espressioni artistiche, rendendo le prostitute un argomento convincente per far valere i propri diritti umani e lavorativi.

Sebbene la vendita di sesso sia legale ai sensi della legge britannica, le attività correlate come l'adescamento, l'affitto di locali a scopo di prostituzione e il lavoro con altre prostitute rimangono criminalizzate.

il film di Chi Chi Castillo e May May Peltier

«La piena depenalizzazione del lavoro sessuale è il grido di battaglia che unisce il movimento per i diritti dei lavoratori del sesso in tutto il mondo», hanno affermato i co-curatori Yves Sanglante ed Elio Sea in una nota. «Sotto questa bandiera, le lavoratrici del sesso e i loro alleati hanno combattuto instancabilmente per i diritti dei lavoratori forti, la fine dello sfruttamento, la fine della criminalizzazione e misure reali per affrontare la povertà».

I lavori in mostra presentano varie prospettive femministe e intersezionali sul lavoro sessuale e le questioni intrecciate affrontate da prostitute, persone di colore, persone trans, migranti e disabili. Ed esplora anche il lavoro sessuale pensando ai movimenti razziali e per la giustizia sociale, i diritti dei migranti, i diritti del lavoro, i problemi di salute mentale, il genere, la gioia e il dolore.

Installazione di Yarli Allison e Letizia Miro

Le opere includono una serie di autoritratti su linoleum a grandezza naturale dell'artista Khaleb Brooks che esplorano la relazione tra corpo, presentazione di genere e sessualità; quattro film in stile vignetta dell'artista Chi Chi Castillo e May May Peltier incentrati sul lavoro sessuale e sulla queerness attraverso le esperienze di quattro prostitute di colore; e un altare di piante, fanzine, farmaci e un dildo creato dall'artista e spogliarellista pakistana-egiziana omosessuale Aisha Mirza.

«Cosa provo nell'essere oggettivata dal punto di vista dell'arte, invece che da quello di una prostituta? Penso che sia fantastico», ha detto ad Artnet News Letizia Miro, la prostituta e poetessa spagnola queer con sede a Londra.

Decriminalized Futures

«Ne stavo giusto parlando con un collega e mi sento celebrato in un modo che va oltre l'attivismo. La bellezza, l'esperienza e la profondità delle emozioni vengono celebrate, invece di essere super politicizzate, vittimizzate o affascinate».

Miro ha collaborato con l'artista canadese di Hong Kong Yarli Allison a un'installazione video a due canali intitolata This Is Not For Clients (2021). Installato tra grandi oggetti scultorei, tra cui sotterranei sessuali in scala di una casa delle bambole, il documentario semi-immaginario esplora la storia di una prostituta immaginaria "ideale" dal punto di vista di un cliente immaginario.

Decriminalized Futures 2

Attraverso la modellazione e l'animazione digitali, Allison ha creato una sorta di narrativa iperreale che trascende le esperienze di vita reale di Miro in un regno fantastico, rendendo visibili le complessità, alcune delle quali oscure, che vanno dagli ideali immaginati dai clienti alla posizione precaria dei lavoratori del sesso.

«Stavo pensando alle aspettative di genere e agli stereotipi», ha detto Allison ad Artnet News. «Come soddisfi questo tipo di esigenze del cliente e come funzionano queste fantasie come meccanismo di coping?»

Decriminalized Futures 4

La mostra è ospitata in collaborazione con l'organizzazione di arti politiche Arika e fa parte di un progetto in corso guidato dagli organizzatori del collettivo SWARM (Sex Worker Advocacy and Resistance Movement) fondato dalle prostitute. C'è anche un programma di eventi associati che include letture di poesie, proiezioni di film realizzati da prostitute, tavole rotonde e laboratori di artisti.

Decriminalized Futures 5

"Depenalized Futures" è in mostra all'ICA di Londra fino al 22 maggio.

Decriminalized Futures 6