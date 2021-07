"I DEMONI? PERSEGUITANO LE VITTIME ANCHE VIA SMS" - MONSIGNOR STEPHEN ROSSETTI, ESORCISTA AMERICANO, RACCONTA IN UN LIBRO I SUOI 13 ANNI A COMBATTERE CONTRO LE FORZE DEL MALE - DICE DI AVER VISTO PORTE CHE SBATTONO, PERSONE PARLARE IN LINGUE ANTICHE A LORO SCONOSCIUTE O VOMITARE OGGETTI ESTRANEI COME DADI O BULLONI - PER PROTEGGERSI DA SATANA E I SUOI BISOGNA...

Dagotraduzione dal New York Post

Monsignor Stephen Rossetti 3

Monsignor Stephen Rossetti, esorcista americano, combatte da sempre contro le forze demoniache. Per cinque anni in due parrocchie di Siracusa, e oggi a Washington DC dove, lui e il suo team, eseguono fino a 20 esorcismi a settimana liberando case e persone da ciò che definiscono «demoni e male satanico».

Secondo il sacerdote cattolico, gli esorcismi sono «cresciuti in modo esponenziale» negli ultimi dieci anni. Gli Stati Uniti, dilaniati dal conflitto e da una crisi morale, sono «demoniacamente oppressi».

Monsignor Stephen Rossetti 2

«Prima di migliorare, peggiorerà, e di molto» ha profetizzato Rossetti. Psicologo e professore associato di ricerca presso la Catholic University of America, Rossetti ha raccontato i suoi 13 anni di esperienze nel suo libro “Diary of an American Exorcist. Demons, Possession, and the Modern-Day Battle Against Ancient Evil” (Sophia Institute Press).

Il sacerdote ha visto parecchi demoni all’opera: sbattono porte, accendono e spengono televisioni, fanno ululare i cani in modo incontrollato, parlano attraverso le vittime in lingue antiche a loro sconosciute o li inducono a vomitare oggetti estranei come dadi e bulloni. «Ci sono cose incredibili che accadono e che sono umanamente impossibili» ha detto.

Il film L'esorcista

Il prete, anche presidente e fondatore del St. Michael Center For Spiritual Renewal, un'organizzazione cattolica senza scopo di lucro che supervisiona le sessioni di esorcismo nell'area di Washington, ha sostenuto di non aver ancora visto nessuna vittima levitare o girare la testa come nel film "L'esorcista" o nel nuovo "The Conjuring – Per ordine del diavolo".

Ma ha assistito regolarmente al male diabolico. Ricorda per esempio l’esorcismo con cui liberò una donna dal suo demone. Iniziò ordinandogli «di andarsene. La donna posseduta scuoteva il dito e la testa, per dire “No!”». Allora il sacerdote si avvicinò e, spruzzando sulla donna acqua santa, gridò in latino: «Ecce crucem Domino: fugite partes adversae» (Ecco la croce del signore, fuggite, o potenze ostili). Dopo alcuni spasmi la vittima fu liberata. «In un esorcismo, i demoni sono inghiottiti in una santa tortura che crediamo sia peggiore dei fuochi dell'inferno», scrive Rossetti. «Si contorceva dal dolore».

Monsignor Stephen Rossetti

Alcune volte, i demoni gli causano male fisico. Nel suo libro Rossetti ricorda il caso di un uomo di mezza età lievemente posseduto. «Ho sentito subito la nausea salire e la sensazione di malessere si è diffusa rapidamente alla mia testa e al resto del mio corpo. Tutto il mio essere si è sentito spiritualmente preso a pugni durante la sessione».

Un’altra volta, una giovane donna chiese il suo aiuto perché sulla spalla le era apparsa una bruciatura a forma di croce rovesciata. Non solo. Suo padre riceveva messaggi sarcastici dai demoni sul suo cellulare. «I testi erano un tipico sproloquio demoniaco: “Lei appartiene a noi”» ha raccontato Rossetti. Anche se i testi sembravano provenire dal cellulare della donna, secondo il sacerdote non c’erano prove che fosse stata lei a inviarli.

Il libro di Stephen Rossetti

«Diversi esorcisti hanno avuto la stessa esperienza: hanno ricevuto messaggi dai demoni. E perché no?» dice il prete. «In passato hanno pasticciato con l’elettricità: Tv e luci che si accendono e si spengono da soli. Adesso giocano con i cellulari».

Ma i messaggi erano l’ultima preoccupazione della vittima. Da bambina il padre l’aveva dedicata a Satana. «Se qualcuno è abbastanza pervertito da unirsi a un culto satanico, allora non è una forzatura immaginarlo offrire i proprio figli al suo “Dio”». Quando la giovane donna è cresciuta, ha trovato la sua strada nella fede cattolica. «Ai demoni non piaceva. E l’hanno reclamata bruciandole quella croce sulla spalla. Così è iniziata la battaglia spirituale». La lotta è durata sei mesi e Rossetti si è fatto aiutare da un altro sacerdote e da diversi fedeli per vincerla. «Per fortuna, questa donna è stata recentemente liberata dal potere di Cristo», ha detto Rossetti. «È stata una brutta lotta e non voglio riviverla».

ESORCISMO

Rossetti è stato nominato esorcista diocesano dal suo vescovo a Washington. Si è formato a Roma e negli Stati Uniti sotto un anziano esorcista, ed è stato coinvolto in centinaia di liberazioni sin dal 1999. Per ogni vittima indossa i suoi abiti clericali con una stola viola sulle spalle. «I demoni odiano la stola e continuano a dirmi di toglierla». Brandisce anche un crocefisso benedettino decorato con una formula esorcista: “Vade retro Satana”. Anche l’acqua santa è essenziale. «Usiamo una bottiglia grande e la spruzziamo addosso alle vittime» ha spiegato Rossetti. L’effetto? Gli indemoniati spesso vomitano schiuma bianca non appena vengono toccati dall’acqua.

esorcista in sicilia

L’unico modo per proteggersi, secondo il sacerdote è «mettere crocifissi in casa, tenere acqua santa, circondarsi di statue religiose e recitare il rosario. Questa è la protezione».