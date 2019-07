"DEVO SPOSARMI OGGI, MA HO SCOPERTO CHE LA MIA FUTURA MOGLIE MI HA TRADITO UN MESE FA. ORA NON SO CHE FARE..." - UN UOMO CHIAMA RADIO2 E CHIEDE UN CONSIGLIO AL POPOLO DELLA NOTTE: "UN CARO AMICO MI HA DETTO DI AVERLA VISTA CON UN ALTRO IN HOTEL..." - DOPO UN'ORA L'ANONIMO HA RICONTATTATO LA TRASMISSIONE PER CONDIVIDERE LA SUA DECISIONE...

Da “I Lunatici - Radiodue”

Un uomo ha chiesto consiglio nella notte di Rai Radio2, intervenendo durante il programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. L'ascoltatore, che non ha voluto svelare il suo nome, verso le tre ha posto un quesito che ha fatto scatenare diverse altre persone, intervenute per dire la loro.

"Ragazzi tra 6 ore dovrei sposarmi ma oggi ho saputo che la mia compagna un mese fa mi ha tradito. Adesso non me la sento più di sposarla. Che mi consigliate? Come l'ho scoperto? Un caro amico me lo ha detto. Quasi un fratello, mi ha detto il giorno esatto. Mi ha raccontato che lui era in un hotel per lavoro e lei è arrivata con un altro. Ho chiesto a lei spiegazioni, inizialmente ha negato, poi mi ha confermato dopo mille insistenze che effettivamente era in quell'hotel. Ma lei dice che era solo con un amico . Con un amico non ci si va in hotel secondo me. Non so che fare". Dopo un'ora l'anonimo ha ricontattato i lunatici Arduini e Di Ciancio per comunicare la sua decisione: "Non mi sposo, ho deciso, non mi fido più. Dovevo aprire gli occhi prima purtroppo ero accecato".

