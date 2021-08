"DIO BENEDICA CHARLIE WATTS. ERA IL BATTERISTA PER ECCELLENZA" - MICK JAGGER, PAUL McCARTNEY, RINGO STARR ED ELTON JOHN PIANGONO IL LORO AMICO E GLI RENDONO OMAGGIO SUI SOCIAL - BRIAN MAY DEI QUEEN: "ERA IL GENTILUOMO PIU' SIMPATICO CHE POTESSI MAI INCONTRARE", IL RICORDO DI PATTI SMITH E DEI RED HOT CHILI PEPPERS: "FACCIAMO TESORO DEI TUOI DONI"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

charlie watts 4

Celebrità tra cui Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney e Ringo Starr hanno reso omaggio al batterista dei Rolling Stones Charlie Watts dopo la sua morte all'età di 80 anni.

La morte del batterista londinese è stata annunciata martedì, con una dichiarazione che diceva che era «morto pacificamente in ospedale circondato dalla sua famiglia».

Il frontman dei Rolling Stones Mick, 78 anni, ha condiviso una foto commovente di un Charlie sorridente su Twitter e Instagram, senza didascalia, con il compagno di band Keith Richards che ha postato su Twitter una foto della batteria dei Rolling Stones con un cartello "chiuso" appeso.

Elton, 74 anni, è andato su Instagram per scrivere un messaggio sincero a Charlie, accompagnato da uno scatto di ritorno al passato della coppia negli anni '70, etichettandolo come «l'ultimo batterista».

tributo di mick jagger a charlie watts

Ha scritto: «Un giorno molto triste. Charlie Watts era il batterista per eccellenza. Il più elegante degli uomini e una compagnia così brillante. Le mie più sentite condoglianze a Shirley, Seraphina e Charlotte. E, naturalmente, ai Rolling Stones».

Anche il batterista dei Beatles Ringo, 81 anni, ha pubblicato uno scatto toccante della coppia che confronta le bacchette e ha scritto: «Dio benedica Charlie Watts, ci mancherai uomo, pace e amore per la famiglia, Ringo».

tributo di elton john a charlie watts

Anche Keith Richards ha reso omaggio martedì sera, condividendo una commovente foto su Twitter della batteria dei Rolling Stones con un cartello "chiuso" appeso.

Paul McCartney ha condiviso un video su Twitter dopo la notizia della morte di Watts, dicendo ai suoi follower: «Sono così triste di sentire di Charlie Watts. Era un ragazzo adorabile e sapevo che era malato, ma non sapevo che fosse così malato».

La star dei Beatles ha continuato: «Così tanto amore alla sua famiglia e condoglianze agli Stones. Sarà un duro colpo per loro perché Charlie era una roccia e un batterista fantastico».

tributo di paul mccartney a charlie watts

Ha concluso: «Ti amo Charlie. Io ti amerò sempre. Bell'uomo. Grandi condoglianze».

Anche l'attore Ben Stiller ha condiviso le sue condoglianze sui social media, così come Nile Rodgers, che ha scritto: «Sei un fratello tranquillo. Grazie per tutta l'ottima musica».

Il musicista canadese Bryan Adams ha scritto: «RIP Charlie Watts, uno dei più grandi batteristi rock di sempre e un vero gentiluomo. Condoglianze alla sua famiglia e alla band».

La cantante Joan Armatrading ha aggiunto: «Perché piango? Perché Charlie Watts è morto. Chi immaginava che qualcuno dei musicisti dei Rolling Stones avrebbe mai lasciato questa terra», mentre Curtis Stigers ha aggiunto: «Mia madre ha sempre affermato che sono stato concepito durante il coro di Satisfaction dei Rolling Stones. Grazie, Charlie Watt. Ti devo la vita. Riposa in pace».

tributo di keith richards a charlie watts

Joan Jett ha twittato: «Charlie Watts era il batterista più elegante e dignitoso del rock and roll. Ha suonato esattamente ciò che era necessario - né più né meno. È unico nel suo genere».

Lenny Kravitz ha aggiunto: «Il ritmo degli Stones. Non ci sono parole, ogni groove ha parlato da solo».

Brian Wilson dei Beach Boys si è rivolto ai social media per dire: «Sono scioccato nel sentire parlare di Charlie Watts. Non so cosa dire, mi sento malissimo per la famiglia di Charlie. Charlie era un grande batterista e adoravo la musica degli Stones, hanno fatto grandi dischi. Amore & Misericordia».

tributo di ringo starr a charlie watts

I Duran Duran hanno scritto: «Così rattristato dalla notizia della scomparsa di Charlie Watts. Un'ispirazione assoluta per una legione di batteristi dagli anni '60. Un uomo di grazia, stile, dignità e compostezza».

In omaggio, gli Who hanno semplicemente condiviso una foto di Charlie su Twitter, mentre John Fogerty ha dichiarato: «Ho visto i @RollingStones per la prima volta nel 1966 nella Bay Area e da allora sono un fan. Charlie Watts è stato uno dei grandi batteristi e ci mancherà. Stai tranquillo, Charlie».

Dave Davies dei Kinks ha scritto: «In totale shock, Charlie Watts era un ragazzo adorabile. Ci mancherà molto. La più profonda solidarietà a sua moglie, alla band e a tutta la sua famiglia e i suoi amici».

tributo di ben stiller a charlie watts

Pubblicando una foto di Charlie su Instagram, Patti Smith ha sottotitolato il suo post: «Questo è Charlie Watts. Pianto e amato da tutti». Flea dei Red Hot Chili Peppers ha aggiunto sulla piattaforma: «Il più sottile, il calore e la sensazione di qualsiasi batterista rock nella storia. Riposa meravigliosamente Charlie, facciamo tesoro dei tuoi doni».

Liam Gallagher ha semplicemente scritto: «RIP Charlie Watts» su Twitter.

Tom Morello ha twittato: «Il rock n roll non sarebbe rock n roll senza il ritmo, lo stile, l'atmosfera di questo incredibile musicista. Riposa in pace #CharlieWatts, uno dei più grandi e importanti artefici della musica che amiamo».

tributo di bryan may a charlie watts

La rock band Garbage ha aggiunto: «Ecco un eroe. Caro Charlie Watt. Che leggenda. Mi dispiace vederlo andar via».

Anche Group Dinosaur Jr ha condiviso la sua tristezza, dicendo: «Mi manchi Charlie, sei il migliore».

Irvine Welsh ha scritto: «RIP Charlie Watts. Si è sempre presentato con fermezza come un onesto mediatore senza fronzoli in una situazione in cui l'acclamazione, la ricchezza, la pomposità e l'egoismo potrebbero corrompere le anime più dolci».

Un lungo tributo è arrivato da Brian May dei Queen su Instagram.

Ha scritto: «Triste notizie per la scomparsa di Charlie Watts. Oh Signore. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia – e a Keith, Mick e Ronnie per i quali era sicuramente una famiglia amata.

tributo di joan jett a charlie watts

La prima foto è come me lo ricordo, sorridente e calmo, dalla pagina Facebook dei Rolling Stones. La seconda immagine qui è da una sessione che ho fatto con Charlie alcuni anni fa - la canzone era "Reaching Out" - con Paul Rodgers alla voce, Andy Fairweather-Lowe alla chitarra ritmica e io alla chitarra elettrica.

È stato un bel momento. Per alcune persone questo potrebbe essere un cliché, ma nel caso di Charlie è la verità assoluta: era il gentiluomo più simpatico che potessi mai incontrare.

tributo dei the who a charlie watts

E un tale pilastro di forza per i Rolling Stones, ai quali ha portato un tocco di Jazz e una montagna di pura Classe. Ti benedica Charlie. Riposa in pace e vai avanti».

tributo di nile rogers a charlie watts tributo di lanny kravitz a charlie watts tributo dei dinosaur jr a charlie watts tributo di curtis stigers a charlie watts