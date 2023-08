"DIO MI VUOLE DIRE QUALCOSA, SICURAMENTE. NON È UN BEL PERIODO" - IL GIORNO PRIMA DELL'INCIDENTE FERROVIARIO A BRANDIZZO, MICHAEL ZANERA, UNO DEGLI OPERAI MORTI INVESTITI DA UN TRENO CHE VIAGGIAVA A 160KM ORARI, HA PUBBLICATO UNA FOTO INQUIETANTE SU TIKTOK: "È LA PRIMA VOLTA CHE MI SUCCEDE CHE MENTRE SALDO LA ROTAIA MI ESCE UN CROCIFISSO" - LA VERSIONE DI FERROVIE DELLO STATO: "I LAVORI SAREBBERO DOVUTI INIZIARE SOLTANTO DOPO IL PASSAGGIO DEL TRENO..." - VIDEO

(ANSA) - "Per quanto riguarda la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La questione è altra: i lavori - secondo procedura - sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno". Lo spiega Fs sul proprio quotidiano online Fs News circa l'incidente di Brandizzo.

(Adnkronos) - "E' la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso". E' l'ultima storia su Tik Tok condivisa dal 34enne Michael Zanera di Vercelli, uno dei cinque operai morti nella notte alla stazione di Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino Milano, investiti da un treno che viaggiava a 160 km orari mentre stavano riparando i binari.

"Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me" scrive con il sottofondo di musica 'The power of love' una ventina di ore prima dello schianto.

