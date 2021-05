I "DIRTY GAMES" DI BILL GATES – NEI GIORNI DEL DIVORZIO FA DISCUTERE L'ACCORDO PREMATRIMONIALE CON MELINDA CHE DAL 1994 A OGGI HA CONSENTITO AL FONDATORE DI MICROSOFT DI ANDARE IN VACANZA UNA VOLTA ALL’ANNO CON L’EX FIDANZATA ANN WINBLAD – GRAMELLINI: “SE FOSSE UNA BUGIA, RENDEREBBE ONORE ALLA CREATIVITÀ DI BILL GATES E DELLA SUA EX. MA SE FOSSE VERA, GLIENE RENDEREBBE PERSINO DI PIÙ...”

Massimo Gramellini per il Corriere della Sera

bill e melinda gates

Uno degli aspetti più curiosi della vita privata di Bill Gates sta riaffiorando nei giorni del suo divorzio ed è l' accordo prematrimoniale che dal 1994 a oggi gli ha consentito - con la piena benedizione della moglie - di trascorrere un fine settimana all' anno nella casa al mare della fidanzata precedente «per discutere insieme di biotecnologie e dedicarsi ai videogiochi». La prima cosa che colpisce è la trasparenza.

L' omologo italiano di Bill Gates, chiamiamolo Guglielmo Ponti, avrebbe rivisto volentieri la sua ex solo a condizione di poterlo fare di nascosto, ingegnandosi ogni volta a trovare scuse diverse a cui la signora Ponti avrebbe fatto finta ogni volta di credere per non prosciugargli le residue riserve di autostima. Ma forse la prima cosa che colpisce è il romanticismo di tutta la faccenda: un déjà-vu annuale, vidimato dai rispettivi coniugi e protratto nei decenni, per mantenere fede a quella promessa di non perdersi di vista che le coppie perbene si fanno sempre al momento di lasciarsi, ma che non riescono a rispettare quasi mai.

ann wimblad

Abbiamo scherzato. In realtà la prima cosa che colpisce è il menu delle fuitine programmate: Bill Gates e Ann Winblad, anche lei talento della Silicon Valley, si imboscano una volta l' anno in una casetta della Carolina del Nord per parlare di biotecnologie e sfidarsi ai videogiochi. Che se fosse una bugia, renderebbe onore alla creatività del fondatore di Microsoft e della sua ex. Ma se fosse vera, gliene renderebbe persino di più.

ANN WIMBLAD

Andrea Marinelli per www.corriere.it

ann wimblad

Con l’improvviso divorzio dei Gates, è riemerso dai social un vecchio accordo stretto prima del matrimonio: Melinda aveva concesso a Bill il permesso di passare ogni primavera un lungo weekend al mare con l’ex fidanzata Ann Winblad, con cui si era lasciato nel 1987 — l’anno in cui guadagnò il suo primo miliardo — poco prima di conoscere la sua futura moglie. Gates e Winblad si erano conosciuti nel 1984 a una conferenza tecnologica e avevano cominciato a uscire virtualmente: andavano a vedere lo stesso film in città diverse, e intanto si parlavano al telefono.

All’epoca lui era però troppo preso da Microsoft per pensare al matrimonio, mentre lei, cinque anni più grande, desiderava una famiglia: finì così, ma quando Bill — sei anni dopo — decise di sposare Melinda, chiamò l’ex fidanzata per chiederle l’approvazione. Che arrivò.

la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 22

Oggi Winblad ha 70 anni, vive a San Francisco ed è sposata da sei anni con Edward Alex Kline, investigatore privato 63enne e fratello dell’attore Kevin Kline, insieme al quale recitò una piccola parte nel film Un pesce di nome Wanda. Soprattutto, però, Winblad è una leggenda della Silicon Valley, un mondo che ha contribuito a costruire: fin dagli albori di Big Tech, infatti, Winblad ha lasciato la sua impronta in decine di startup, a cominciare da Microsoft di cui fu uno dei primi investitori.

la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 2

Sul suo intuito straordinario ha costruito una fortunata carriera da venture capitalist e imprenditrice tecnologica in un settore dominato dagli uomini: sua è la celebre definizione «i dati sono il nuovo petrolio», offerta a un giornalista nel 2012 ben prima che la questione diventasse di dominio globale.

ann wimblad

Già negli anni Settanta aveva capito il valore del software e in gioventù è stata una pioniera della programmazione femminile: fondò a 26 anni Open System, una delle prime società di software, e sei anni dopo la vendette per 15 milioni di dollari, dedicandosi alla consulenza. Fra i suoi clienti arrivarono colossi come Ibm e Microsoft, e fu così che conobbe il giovane Bill Gates.

Ann Winblad EX FIDANZATA DI BILL GATES

«All’epoca non era un pezzo grosso», ha raccontato nel 2005 in un’intervista al San Francisco Chronicle. «C’è stato un periodo in cui avevo un patrimonio maggiore del suo e dovevo pagare tutto io. È stato un periodo breve, ma memorabile». La relazione finì, ma rimasero amici e proseguì anche il rapporto professionale. Quando lei nel 1999 fondò Hummer Winblad Venture Partners insieme all’ex giocatore di basket John Hummer, lui era fra i partner: in pochi anni lanciarono 16 startup, metà delle quali finirono quotate a Wall Street.

la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 21 melinda gates melinda gates 2 melinda con bill gates bill gates e melinda la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 3