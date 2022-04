"IN DITTATURA I BAMBINI SI CARIANO MENO I DENTI, PERCHE' SE FANNO LA FAME MANGIANO MENO ZUCCHERO" - MAURIZIO CROZZA PER LA PRIMA VOLTA NEI PANNI DI ALESSANDRO ORSINI - "IO SONO UN GUERRIERO. IO SONO UN COMBATTENTE DELLA CULTURA. COS'ALTRO DOVREI DIRE PER DIMOSTRARE CHE SONO UN GUERRIERO?..." - VIDEO

Da lastampa.it

Maurizio Crozza Orsini

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza veste per la prima volta i panni del Prof. Alessandro Orsini che non pago delle polemiche suscitate nei giorni scorsi aggiunge: “Bambini felici in dittatura? Aggiungo che in dittatura ai bambini gli si cariano meno i denti perché se fanno la fame mangiano meno zucchero…”.

Maurizio Crozza Orsini 2