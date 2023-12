"IL DOLORE SI DEVE ATTRAVERSARE, NON EVITARE" - GINO CECCHETTIN, PADRE DI GIULIA, TORNA AL LAVORO IL GIORNO DOPO CHE SI È SVOLTO IL FUNERALE DELLA FIGLIA, UCCISA DALL'EX RAGAZZO FILIPPO TURETTA - "NON C'È RABBIA, MA DOLORE. STO CERCANDO DI RIPRENDERMI LA VITA" - "IL PERDONO SARA' DIFFICILE, NEANCHE GESU' LO HA FATTO NEI CONFRONTI DEI SUOI CARNEFICI" - "SPERO CHE FILIPPO SI RENDA CONTO DI CIO' CHE HA FATTO, AI SUOI GENITORI UN ABBRACCIO. HANNO LA MIA COMPRENSIONE"

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - Gino Cecchettin è tornato stamane al lavoro, dopo aver seppellito ieri la figlia Giulia, uccisa dall'ex Filippo Turetta. "Quindi si riinizia la normalità - dice intervistato da Rai 1 - .Ho portato Davide a scuola e vado al lavoro cercando di fare qualcosina, e piano piano di riprendermi la vita".

Nessun tentativo di rimozione di un vissuto così terribile, ma la voglia di guardare al presente. "Ovviamente Giulia sarà sempre nei nostri pensieri, in ogni momento". E aggiunge: "Non si può mettere da parte la rabbia quando la rabbia non c'è. C'è dolore. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo".

(ANSA) - "Spero che Filippo si rende conto di quello che ha fatto". Lo ha detto Gino Cecchettin, parlando a Rainews24, il giorno dopo il funerale di Giulia. Parlando del ragazzo accusato della morte di Giulia, Cecchettin si è augurato che un domani possa dare agli altri che sono in difficoltà un messaggio per evitare si ripetano fatti del genere.

"Il perdono? E' una cosa veramente difficile - ha risposto Cecchettin - Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile. Un conto è non provare rabbia, non provare ira. Il perdono è un passo superiore". Il papà di Giulia ha infine rivolto un pensiero ai genitori di Filippo: "a loro do un grande abbraccio, perchè, come dicevo ieri, forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, a fare un sorriso. Per loro sarà molto più difficile".

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il perdono? E' una cosa veramente difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile". Così Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha risposto sul tema del perdono a Filippo Turetta, parlando ai microfoni della trasmissione di Rai1 "Storie italiane". "Non lo so.... - ha proseguito nella riflessione - Un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira. Il perdono è un passo superiore. Sarà difficile".

"Spero che Filippo si rende conto di quello che ha fatto", ha detto ancora Gino Cecchettin. Parlando del ragazzo accusato della morte di Giulia, Cecchettin si è augurato che un domani possa dare agli altri che sono in difficoltà un messaggio per evitare si ripetano fatti del genere. "Ai genitori di Flippo do un grande abbraccio, perchè come dicevo ieri, forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, quindi, farò un sorriso, per loro sarà molto più difficile. Quindi hanno tutta la mia comprensione, il mio sostegno", ha concluso.

