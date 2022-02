2 feb 2022 17:43

"DON EURO" SI È BECCATO SETTE ANNI E MEZZO - LUCA MORINI, L'EX PARROCO DI MASSA, SOPRANNOMINATO "DON EURO" PER I SOLDI CHE CHIEDEVA A SOSTEGNO DELLA CHIESA, È STATO CONDANNATO PER ESTORSIONE AL SUO EX VESCOVO E PER L'ACCUSA DI SOSTITUZIONE DI PERSONA - MORINI, POI RIDOTTO ALLO STATO LAICALE, ERA FINITO AL CENTRO DI UNO SCANDALO DI FESTINI HARD DOPO LE DICHIARAZIONI DI UN GIOVANE ESCORT...