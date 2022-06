"DOPO CINQUE ANNI IL ROGO DELLA GRENFELL TOWER NON HA ANCORA COLPEVOLI" - NEL 2017 IL GRATTACIELO POPOLARE DI 24 PIANI A LONDRA PRESE FUOCO PER UN FRIGORIFERO GUASTO AL QUARTO PIANO: MORIRONO INTRAPPOLATE TRA FUMO E FIAMME 72 PERSONE, TRA CUI DUE GIOVANI ITALIANI. ANTONIO RONCOLATO È UN SOPRAVVISSUTO: "FU UN ERRORE DIRE AGLI INQUILINI DI RESTARE NEGLI APPARTAMENTI. LE AZIENDE DELLA RISTRUTTURAZIONE USARONO MATERIALE SCADENTE E INFIAMMABILE PER RISPARMIARE..."

Chiara Bruschi per "Il Messaggero”

Sono passati quasi cinque anni dalla notte della Grenfell Tower. Alle 00.54 del 14 giugno nel quartiere di North Kensington il grattacielo popolare di 24 piani si è acceso come una torcia e ha ucciso 72 persone, tra cui due giovani italiani che abitavano al 23esimo piano, i fidanzati Gloria Trevisan e Marco Gottardi di 26 e 27 anni.

La scintilla è partita dal corto circuito di un frigorifero guasto al quarto piano. Un incidente banale che sarebbe potuto fermarsi lì ma appena le fiamme hanno raggiunto le mura esterne e la scala interna, sono divampate verso l'alto in maniera incontrollabile.

Nel mirino ci sono i materiali usati nella ristrutturazione del 2015 e 2016 che essendo infiammabili avrebbero accelerato l'incendio - e le aziende che li hanno venduti, accusate di averlo fatto pur conoscendone i rischi.

La lista dei presunti responsabili sarà molto lunga e include chi ha preferito risparmiare in questa ristrutturazione, a spese della sicurezza. E poi i soccorsi, che sono intervenuti in maniera eroica ma nella prima ora avrebbero fatto un gravissimo errore di valutazione: insistere con i residenti affinché rimanessero nelle loro case per concentrarsi sullo spegnimento delle fiamme. Invece di accorgersi che sarebbe stato impossibile domarle e l'unica cosa da fare era evacuare tutti prima possibile.

Il condizionale è ancora d'obbligo perché a distanza di cinque anni in tribunale non ci è ancora arrivato nessuno, come racconta Antonio Roncolato. Di origini padovane ma londinese da oltre trent'anni, quella notte è rimasto intrappolato nel suo appartamento al decimo piano per quasi cinque ore, prima di essere portato in salvo dai vigili del fuoco alle 6.05.

A svegliarlo è stato il figlio con una telefonata, poco prima delle 2 di notte. Membro della Grenfell United, associazione degli ex residenti e famigliari delle vittime, fa parte di un comitato composto da dodici persone che segue l'inchiesta da vicino. Con tenacia e determinazione.

Antonio, come si è salvato?

«Il mio appartamento era pieno di fumo. Mi sono sentito in trappola, andavo di qua e di là cercando di sopravvivere. Ho cercato di uscire due volte ma il fumo era troppo nero, caldissimo e denso, era impossibile respirare.

Mi sono detto: se faccio un errore adesso, sarà l'ultimo della mia vita. Sono rientrato e mi sono organizzato per combattere il fumo che entrava dalle fessure delle finestre. Ho messo asciugamani bagnati dappertutto. Poi alle 6.05 due pompieri mi hanno salvato e in due minuti ero fuori. Ho portato con me solo uno zainetto, con computer passaporti e un po' di documenti».

Tra poco saranno cinque anni. Come vive la ricorrenza?

«Che siano cinque o due o tre, la Grenfell è sempre nella mia vita. Tutto quello che vivo ogni giorno è sempre legato a quella notte».

Il giorno dopo l'incendio, Theresa May ha ordinato un'inchiesta pubblica per evitare un'altra Grenfell.

«La fase uno si è conclusa nel 2019. Ha identificato le cause dell'accaduto e ha raccolto tutte le testimonianze su quello che è andato storto quella notte, a partire dai soccorsi».

Vi ha soddisfatto?

«Beh, il giudice Martin Moore-Bick ha fatto un lavoro molto dettagliato. Ha approfondito ogni testimonianza e nelle sue conclusioni ha scritto che quell'edificio non era abbastanza sicuro per essere abitato. E che le aziende sapevano che molti dei materiali impiegati non si potevano utilizzare.

Avevano dichiarato di avere certificato certi materiali ma poi per la torre ne avevano usati altri che invece erano infiammabili. E lo sapevano. Hanno imbrogliato. Se ne sono sempre lavati le mani. Una vergogna.

Dall'inchiesta sta uscendo la verità ma finché non andremo a processo, resteremo con una ferita aperta, molto aperta. Siamo perennemente in attesa e siamo affamati di giustizia».

Ha paura che i responsabili restino impuniti?

«Spero di no. Speriamo che la polizia abbia raccolto delle prove sicure. Vogliamo vedere delle persone in prigione anche se sarà molto difficile».

Cosa contiene la seconda e ultima parte dell'inchiesta?

«Si concluderà tra luglio e agosto. È lo studio di quello che è successo prima e dopo l'incendio. Nel prima ci sono informazioni sulla ristrutturazione dell'edificio, i materiali impiegati, chi e perché li aveva approvati. Erano tossici, infiammabili.

E poi c'è il dopo, i giorni successivi: come ci hanno trattato, dove ci hanno alloggiato, che supporto mentale e pratico abbiamo ricevuto. In parallelo, la polizia sta conducendo le sue indagini e le integra man mano con i risultati dell'inchiesta pubblica. Quando sarà pronta, manderà tutto al Crown Prosecution Service che determinerà se ci sono prove sufficienti per andare in tribunale».

Il ruolo del Comune di Kensington and Chelsea?

È uno dei comuni più ricchi d'Inghilterra che aveva più di 320 milioni di sterline nelle sue riserve. E ha risparmiato nella ristrutturazione della Grenfell Tower».

È in contatto coi genitori di Gloria e Marco?

«Con Giannino Gottardi (il padre di Marco, ndr) ci sentiamo spesso, vuole rimanere aggiornato e poi informa i genitori di Gloria. Insieme alla moglie ha fondato una Onlus, la Grenfellove, con cui assegnano borse di studio ai ragazzi. O moriamo di dolore mi ha detto una volta - o ci diamo da fare per qualcosa di buono. Una forza d'animo pazzesca».

