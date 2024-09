24 set 2024 18:15

"DOPO LA CONFESSIONE DI LORENZO CARBONE, IO AVREI CHIUSO LA TELECAMERA" - IL GIORNALISTA PINO RINALDI COMMENTA L'INTERVISTA A "POMERIGGIO5" IN CUI L'UOMO HA DICHIARATO DI AVER UCCISO LA MAMMA, IN PROVINCIA DI MODENA - IL CRONISTA, QUANDO LAVORAVA PER "CHI L'HA VISTO", RACCOLSE LA CONFESSIONE DI FERDINANDO CARRETTA, CHE AVEVA STERMINATO LA SUA FAMIGLIA A PARMA ED ERA SCOMPARSO - RINALDI: "PRIMA DI MANDARLA IN ONDA L'HO CONVINTO A TORNARE IN ITALIA, NON HO MAI DETTO ALLA POLIZIA CHE AVEVA CONFESSATO..."