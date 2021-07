"DOV'E' BIDEN?" - IN FLORIDA E ALTRI STATI CRESCONO LE PRESSIONI SUL PRESIDENTE AMERICANO PER UN INTERVENTO A CUBA - "SLEEPY JOE" NICCHIA: "CI SONO UNA SERIE DI COSE CHE STIAMO CONSIDERANDO DI FARE". TRA LE IPOTESI C'È QUELLA DI PERMETTERE AI CUBANI NEGLI STATI UNITI DI INVIARE RIMESSE AI FAMILIARI – BIDEN HA DETTO CHE NON INVIERÀ VACCINI FINCHÉ UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NON POTRA' GARANTIRE CHE I CITTADINI DI CUBA VI ABBIANO ACCESSO (SAI CHE JE FREGA, C'HANNO I LORO...)

Ieri il presidente Biden ha detto che sta valutando di intervenire a Cuba, dove sono in corso proteste per la carenza di cibo e medicine e per i tentativi dell’Avana di limitare la capacità dei dissidente di comunicare. «Hanno interrotto l'accesso a Internet», ha detto Biden giovedì pomeriggio alla Casa Bianca in una conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Angela Merkel. «Stiamo valutando se abbiamo la tecnologia per ripristinare tale accesso».

I diffusi blackout di Internet in tutta l'isola caraibica sembrano essere stati imposti dal governo e seguono proteste sorprendentemente diverse nelle città cubane. Individui e famiglie di diversa estrazione, oltre a giornalisti e attivisti, si stanno radunando per denunciare la grave carenza di forniture necessarie per affrontare gli effetti più perniciosi della pandemia in corso.

Sono emerse notizie secondo le quali i cubani hanno dovuto fare la fila per acquistare tutto ciò che possono trovare nei negozi, e l'indignazione è stata amplificata dall'inflazione e dai blackout durante il caldo estivo tropicale.

«Mi ha distrutto», ha detto mercoledì al Washington Post Raisa Emilia González Cantillo, madre di un artista e dissidente incarcerato. «Non abbiamo nemmeno Internet per dire al mondo cosa sta succedendo».

Biden giovedì ha descritto Cuba come «uno stato fallito» che sta «reprimendo i propri cittadini». I suoi commenti rappresentano una rottura con Obama, che ha dato priorità al ripristino delle relazioni con Cuba tra le sue politiche dell'emisfero occidentale.

«Ci sono una serie di cose che stiamo considerando di fare per aiutare il popolo di Cuba, ma ciò richiederebbe una circostanza diversa o una garanzia che non sarebbe sfruttata dal governo", ha aggiunto Biden. Ha offerto come esempio le rimesse in contanti che i cubano-americani potrebbero inviare alle famiglie dell'isola. Gli Stati Uniti attualmente non le consentono perché preoccupati da un eventuale confisca governativa.

Biden ha affermato che anche gli Stati Uniti non hanno in programma di spedire vaccini per il coronavirus a Cuba fino a quando un'organizzazione umanitaria internazionale non potrà garantire che i cittadini medi vi abbiano accesso.

I commenti di Biden arrivano mentre affronta una maggiore pressione politica interna, in particolare in stati chiave come la Florida, per fare di più per aiutare la gente dell'isola malata. «Dov'è Biden?» è il coro scoppiato durante una protesta a Tampa questa settimana.

