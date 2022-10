4 ott 2022 15:36

"ELON MUSK STA ALLA GEOPOLITICA COME UN SINDACO DI ROMA A UN CASSONETTO IMMACOLATO" - LUCA BOTTURA INFIOCINA IL FONDATORE DI TESLA PER LE SUE "PROPOSTE DI PACE" IN UCRAINA: "NEL CONCERTO DI PERNACCHIE SOCIAL CHE NE HA RICAVATO VA RILEVATO L'AMBASCIATORE UCRAINO GERMANIA, ANDRY MELNYK: 'LA MIA RISPOSTA MOLTO DIPLOMATICA: FOTTITI'" - MA SE OGGI L'UCRAINA RIESCE ANCORA A USARE INTERNET (E A ORGANIZZARE LA RESISTENZA) LO DEVE A MUSK CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE I SUOI SATELLITI STARLINK…