17 dic 2021 11:58

"ENTRO APRILE E' RAGIONEVOLE PENSARE CHE CI SARA' UN VACCINO ANCHE PER GLI UNDER 5" - ANDREA COSTA, SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE, HA SPIEGATO A QUEL PUNTO CHE "CI SARANNO EVIDENZE SCIENTIFICHE CHE CREERANNO CONDIZIONI SUFFICIENTI PER FAR ESPRIMERE GLI ENTI REGOLATORI. ATTENDIAMO CON FIDUCIA PERCHE' SIGNIFICHEREBBE AVERE UNO STRUMENTO IN PIU' PER COMBATTERE QUESTA PANDEMIA"...