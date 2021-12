"EPSTEIN E GHISLAINE MAXWELL VOLEVANO CHE PORTASSI IN GREMBO IL LORO BAMBINO" - VIRGINIA ROBERTS, UNA DELLE VITTIME DEL MILIARDARIO E DELLA SUA SODALE, HA RACCONTATO CHE LA COPPIA LE AVREBBE CHIESTO DI FARE DA MADRE SURROGATA OFFRENDOLE IN CAMBIO DI "PRENDERSI CURA DI LEI PER TUTTA LA VITA" - EPSTEIN AVEVA ANCHE IN PROGETTO DI CONVERTIRE IL SUO RANCH IN MESSICO IN UNA FABBRICA DI BAMBINI "SELEZIONATI" CON IL SUO DNA E DI FARSI UN GIORNO CONGELARE IL PENE...

Durante il processo a Ghislaine Maxwell, la strana relazione tra la donna e Jeffrey Epstein è stata sotto i riflettori di media e pubblico. Uno dei misteri riguarda l’affermazione di una delle accusatrici di Maxwell, Carolyn, che ha sostenuto di aver visto una foto di Maxwell «nuda e incinta». Poco dopo, ai giurati è stata mostrata una foto di Epstein e Maxwell in cui lui le tiene una mano sulla pancia.

Maxwell è accusata di aver procacciato ragazze ad Epstein in modo che potesse abusarne, e avrebbe partecipato a sua volta ad alcune di queste aggressioni, cosa che lei nega. I pubblici ministeri li hanno descritti come «compagni di criminalità» nell’abusare delle giovani.

Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle nuove foto e se Maxwell fosse veramente incinta. Ma quello che si sa con certezza è che Epstein voleva dei figli, e non solo per avere una famiglia.

L’altro giorno Carolyn, nome di fantasia di una delle accusatrici di Maxwell, ha sostenuto in tribunale di aver visto una foto della donna «nuda e incinta». Non si sa se Maxwell abbia mai avuto figli e in tribunale non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua presunta gravidanza.

Ma la coppia voleva usare una delle sue vittime come surrogato: Virginia Roberts, la donna che sostiene di essere stata abusata anche dal principe Andrea quando aveva 17 anni.

Secondo Roberts Epstein le avrebbe chiesto di fargli da madre surrogata quando aveva 19 anni e ormai era troppo vecchia per le sue perversioni. In cambio le è stata offerta una villa dove portare a termine la gravidanza. Secondo l’avvocato di Roberts, Brad Edwards, Epstein e Maxwell «hanno detto a Virginia che si sarebbero presi cura di lei per il resto della sua vita se avesse accettato di dare un figlio a Epstein e Maxwell, anche se c’erano alcuni vincoli».

Il ranch di Epstein nel New Mexico

«In particolare, avrebbe dovuto firmare un contratto in cui accettava che il bambino non fosse suo, ma il figlio legale di Epstein e Maxwell. È stata l’ultima goccia. Non poteva sopportare il pensiero che Epstein e Maxwell crescessero suo figlio. Sapeva che doveva scappare».

Ma non solo Epstein desiderava che Roberts tenesse in grembo un bambino per lui e Maxwell, ma aveva piani grandiosi per i suoi figli. Secondo il New York Times Epstein voleva creare una fabbrica di bambini per diffondere il suo Dna, dove tenere 20 donne gravide alla volta.

Avrebbe detto a scienziati e uomini d’affari che voleva trasformare il suo vasto ranch nel New Mexico nella sua personal fabbrica di bambini. Secondo quanto riferito, il miliardario ha iniziato a condividere la sua visione nei primi anni 2000.

Lo scopo del baby ranch era quello di creare una «razza suprema» con il suo Dna. Epstein era affascinato da quello che è diventato noto come transumanesimo: migliorare la razza umana attraverso tecnologie come l’ingegneria genetica e l’intelligenza artificiale. È stato ampiamente riportato che Epstein ha parlato a scienziati e uomini d'affari delle sue ambizioni.

Molte delle idee sono state discusse durante cene in cui alcuni ospiti erano donne attraenti con credenziali accademiche impressionanti. Uno dei presenti, Jaron Lanier, un autore prolifico fondatore della realtà virtuale, ha affermato che la sua impressione era che Epstein stesse usando i partiti per selezionare i candidati per avere figli.

Epstein ha raccontato della trama almeno due volte: nella sua villa di Manhattan nel 2001 e in una lussuosa conferenza scientifica che ha ospitato nelle Isole Vergini. Uno scienziato avrebbe detto a Lanier che Epstein è stato ispirato dalla controversa banca del seme, il Repository for Germinal Choice in California, rifornito tra il 1979 e il 1999 con il seme di maschi bianchi di alto livello, tra cui ben cinque premi Nobel.

Secondo quanto riferito, il pedofilo era anche affascinato dalla scienza non dimostrata della criogenia, secondo cui congelando a temperature molto basse corpi o parte dei corpi in un futuro potranno essere riportati in vita.

Epstein ha anche descritto di voler conservare il suo pene e la sua testa criogenicamente. Non ci sono prove che nessuno degli strani piani di Epstein si sia mai realizzato.

Il condannato per reato sessuale si è suicidato mentre era in attesa di processo per ulteriori accuse di traffico sessuale nell'agosto 2019. Maxwell è stata arrestata improvvisamente nel luglio 2020 e da allora è stata trattenuta in prigione in quanto ritenuta a rischio di fuga.