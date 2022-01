"EPSTEIN E GHISLAINE MI HANNO SFRUTTATA PER FARE SESSO CON UOMINI ANZIANI BENESTANTI AL CLUB MAR-A-LAGO DI DONALD TRUMP" - RINA OH, ARTISTA 42ENNE, HA RACCONTATO COME E' STATA APPROCCIATA DAL MILIARDARIO PEDOFILO E IN CHE MODO LUI E LA SUA SODALE L'HANNO SPINTA A "ESSERE L'AMANTE DI QUALCUN ALTRO" - LA DONNA HA ANCHE CITATO IN GIUDIZIO VIRGINIA GIUFFRE, CHE L'HA SEMPRE DEFINITA UNA "PROCATTRICE DI RAGAZZE"...

Spunta una nuova testimone del modus operandi del miliardario Jeffrey Epstein e della sua sodale, Ghislaine Maxwell. Si chiama Rina Oh, ha 42 anni, fa l’artista, ed è una delle donne accusate da Virginia Roberts Giuffre di aver procacciato ragazze per i due, ma lei insiste che ad essere abusata è stata lei.

La donna ha raccontato che Maxwell ed Epstein hanno cercato di sfruttarla per farle fare sesso con uomini anziani benestanti al club Mar-a-Lago di Donald Trump, in Florida. Parlando del resort, Rina ha raccontato: «C’erano Ghislaine e Jeffrey insieme. Era come se mi stessero preparando per essere l’amante di qualcun altro».

«Sembrava che mi stessero sollecitando. È stato allora che ho iniziato a rendermi conto che c’era qualcosa di terribilmente sbagliato. Fino ad allora era molto ingenua». «Jeffrey e Ghislaine si comportavano come un re e una regina… e vivevano anche così».

Oh ha incontrato Epstein nell’estate del 2000, aveva solo 21 anni e aveva da poco rotto con il fidanzato di vecchia data. A presentarla è stato un amico. «Epstein aveva la sua isola, una bella casa ed era un grande collezionista d’arte. Ho preso il m io portfolio artistico e gliel’ho mostrato».

«Il giorno seguente la sua segretaria mi ha detto che Jeff amava le mie opere d’arte e che voleva offrirmi una borsa di studio. È stato così che mi ha manipolato. Da allora si è intensificato. Ero così giovane e non mi rendevo conto che si trattasse di abuso sessuale».

Oh, che oggi ha due figli, ha fatto causa per diffamazione a Virginia Roberts Giuffre in ottobre dopo che lei aveva affermato che Oh avrebbe dovuto essere in prigione come Maxwell. In una serie di tweet nel 2020, Giuffre ha affermato che Oh faceva parte della cerchia ristretta di Epstein e una volta l'aveva portata a comprare un vestito da scolaretta quando aveva solo 17 anni.

Giuffre, che sta facendo causa al principe Andrea in un'azione legale separata, ha twittato nell'ottobre 2020: «Rina, se leggi questo spero che vivrai nella vergogna per il resto della tua vita».

E ha continuato: «Non mi intimidisci più e le paure fisiche e mentali che mi hai lasciato dovrebbero essere sufficienti per mettere il tuoculo in prigione».

Un altro tweet citato nella causa affermava che Giuffre aveva accusato Oh di averle lasciato una cicatrice di sei pollici sulla gamba dopo uno dei loro incontri due decenni fa.

«Ho una cicatrice di quindici pollici sulla gamba sinistra perché mi ha tagliato. Posso lasciar perdere un sacco di merda, ma questo non lo dimenticherò mai» ha twittato prima di aggiungere: "#PureEvil #LockHerUp" e taggare l'FBI.

Ma Rina Oh sostiene che nulla di tutto ciò è vero e che Giuffre «ha reiterato e ripubblicato maliziosamente queste diffamazioni e calunnie in tweet e interviste precedenti e successivi su podcast, TV e riviste, nonché nelle sue memorie intitolate Billionaire's Playboy Club».

Ha aggiunto che le "diffamazioni e calunnie" stanno causando "un grande danno", tra cui "umiliazione, vergogna, disonore, angoscia mentale, perdita del piacere della vita e ansia ed angoscia emotiva", secondo la causa.

La causa chiede 20 milioni di dollari di danni e mira a fermare la "bile falsa e diffamatoria".

