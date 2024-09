"ER BRASILIANO" E' DIVENTATO UN GASTRO-FIGHETTO - DOPO LA SUA "CARRIERA" DA CRIMINALE, INFLUENCER E ASPIRANTE PORNOATTORE, MASSIMILIANO MINNOCCI HA APERTO UN LOCALE A ROMA NELLA ZONA "IN" DI PONTE MILVIO - ALL’INAUGURAZIONE DEL LOCALE C'ERANO SOLO 50 PERSONE E LA PRIMA SERA DI APERTURA È STATA UN FLOP: C'ERA QUALCHE SUO PICCOLO FAN - MINNOCCI CHIEDEVA: "MA CE L'AVETE 18 ANNI? SE NO NIENTE ALCOL, O CE FATE CARCERA' SUBITO" - I SELFIE CON LUI: "MA CHE SO' LO SPOSO?" -

L’arrivo a Ponte Milvio è da star fra i flash dei fotografi e i fan impazziti: “Oh regà è lui”. Ad attendere l’influencer Massimiliano Minnocci, conosciuto come il Brasiliano, ci sono una trentina di persone assiepate su via Riano.

Sono ragazzi e ragazze giovanissime, che lo aspettano per l’inaugurazione del suo locale Brasil, Tapas y Cocktails: “Ma che so’ lo sposo?” si chiede sorpreso il Brasiliano, che poi si preoccupa: “Rega, venite a prende da beve. Ma ce l'avete 18 anni? Perché qui sennò ce chiudono subito. Ce fate carcerà subito”. […]

D’altronde lo aveva garantito anche giorni fa sul suo profilo Instagram: “Lo so che ve aspettate che il Brasile apra un locale all’insegna dell’illegalità in tutti i sensi ma ve sbagliate, troverete un rifugio alla vostra monotonia”.

I suoi fan insomma sono stati avvisati. E senza battere ciglio tirano fuori i documenti per rassicurarlo. La nemesi per l’influencer, che nel 2018 a Pietralata affrontò a petto nudo una decina di poliziotti per non essere identificato: “Questa è zona mia” disse, sembra quasi compiuta. Ma si interrompe sul più bello: “Oh Rega non me date i documenti a me. Mica so’ una guardia. A chi c’ha meno de 18 anni gli offriamo un succo di pompelmo”.

Quando entra nel suo locale, parte Volevo te, la sua unica hit capace di raccogliere 2,6 milioni di streaming su Spotify. Poi il Brasiliano prende il microfono: “Ringrazio tutti quanti. Mo blocchiamo Ponte Milvio”. L’invasione, però, rimane solo un sogno: i presenti sono poco più di 50.

Per i clienti vip, gli amici di Pietralata e le aspiranti star dei social, l’accesso al locale è diretto. Gli altri, soprattutto gli ammiratori più giovani, inizialmente devono accontentarsi di stare fuori ed entrare alla spicciolata. Il Brasiliano per non deludere nessuno fa continuamente la spola concedendo selfie, battute e l’immancabile fiuu, il suo slogan distintivo a chi lo avvicina per un video ricordo.

Quella di ieri non è la prima avventura nel mondo nell’imprenditoria per il Brasiliano, che già 5 anni fa aveva inaugurato un Barber shop in zona Prati. Nel 2023 tenta la carriera come cantante. Il primo singolo è un successo e gli garantisce numerose ospitate nelle discoteche. Gli altri un po’ meno. […]

Il core business dell’influencer rimangono le sponsorizzazioni social di ogni tipo: tra siti di scommesse, cripto, dubbi investimenti e iniziative poco limpide. ”Contattatemi, converto in cash il bonus da 500 euro per i 18enni” prometteva solo a luglio sul suo profilo. Ora solo tre mesi dopo per il Brasiliano è iniziata una nuova vita.

