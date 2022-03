"ERO IO LA DONNA STUPRATA TRE ANNI FA, SONO IO LA STALKERATA" - ESCE ALLO SCOPERTO MARTA COLLOT, 4 MILA PREFERENZE NELL'ULTIMA CORSA A SINDACO DI BOLOGNA CON LA LISTA DI POTERE AL POPOLO, CHE PER LA PRIMA VOLTA PARLA IN PUBBLICO DELLA VIOLENZA SESSUALE SUBITA: "HO POTUTO DIRE IN FACCIA AL MIO STUPRATORE CHE HA APPROFITTATO DEL SUO VANTAGGIO FISICO MA CHE NON MI SONO MAI PIEGATA" - L'AGGRESSORE È STATO CONDANNATO A 8 ANNI, MENTRE UN ALTRO STALKER… - VIDEO

Luca Muleo per il “Corriere della Sera”

Legge da un foglio. Si emoziona ma è ferma: «Ero io la donna stuprata tre anni fa, sono io stalkerata. Io a dover cambiare casa e abitudini. Oggi voglio prendere parola in prima persona».

Marta Collot, 4 mila preferenze nell'ultima corsa a sindaco di Bologna con la lista di Potere al Popolo, per la prima volta parla in pubblico della violenza subita. «Chi si deve vergognare è chi fa la scelta di usare la propria posizione di potere per opprimere un altro essere umano. Faccio un invito a tutte le donne e a tutti quelli che subiscono: uniamoci, insieme siamo una potenza».

Davanti al tribunale bolognese, alle sue spalle uno striscione e i suoi compagni. Protestano per un'altra vicenda che la riguarda, il proscioglimento di un 50enne stalker seriale, Alberto Tagliati, che lei ha denunciato due volte.

Per la seconda denuncia l'uomo è in carcere ma per la prima l'1 marzo è giunta la sentenza di non luogo a procedere. Per la violenza, invece, il 33enne Orianderson Venturi era stato condannato a 8 anni. «Ho potuto dire in faccia al mio stupratore che ha approfittato del suo vantaggio fisico ma che non mi sono mai piegata».

