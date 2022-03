"FARE 'IL PADRINO' E' STATO COME VINCERE ALLA LOTTERIA" - AL PACINO AL "NEW YORK TIMES" A 50 ANNI DALL'USCITA DEL CAPOLAVORO DI FRANCIS FORD COPPOLA: "AVEVO FATTO UN UNICO FILM. LA PARAMOUNT ERA CONTRARIA ALL'IDEA CHE INTERPRETASSI IL RUOLO DI MICHAEL CORLEONE. ANZI, AVEVANO RIFIUTATO TUTTO IL CAST PROPOSTO DA COPPOLA: BRANDO, CAAN E DUVALL!" - "HO CAPITO CHE SAREBBE STATO UN BUON FILM QUANDO UNA SERA, DOPO LE RIPRESE, VIDI COPPOLA CHE PIANGEVA COME UN BAMBINO PERCHE'..." - VIDEO

Dagotraduzione da Dnyuz

È difficile immaginare “Il Padrino” senza Al Pacino. La sua interpretazione di Michael Corleone, che è diventato un rispettabile eroe di guerra nonostante la sua famiglia corrotta, passa quasi inosservata per la prima ora del film - finché alla fine si afferma, prendendo gradualmente il controllo dell'operazione criminale di Corleone e del film insieme ad essa.

Ma non ci sarebbe nemmeno Al Pacino senza "Il Padrino". Quando Francis Ford Coppola lo ha scelto per il ruolo, lottando per convincere la Paramount Pictures a ingaggiarlo, Al Pacino era una stella nascente del teatro di New York ma aveva interpretato un solo ruolo al cinema nel dramma sulla droga “The Panic in Needle Park” nel 1971. Ne è seguito mezzo secolo di ruoli cinematografici fondamentali, inclusi altri due ruoli nei panni di Michael Corleone ne "Il Padrino - Parte II" e "Parte III".

"The Godfather" è stato presentato in anteprima a New York il 15 marzo 1972 e 50 anni dopo, puoi immaginare tutte le ragioni per cui Pacino non vorrebbe più parlarne. Forse si sente imbarazzato o infastidito dal modo in cui questa performance, dall'inizio della sua carriera cinematografica, domina ancora il suo curriculum, o forse ha detto tutto quello che c'è da dire al riguardo.

Ma in un'intervista telefonica il mese scorso, Pacino, che ora ha 81 anni, è stato piuttosto filosofico, persino stravagante, riguardo al film. Rimane un ardente ammiratore del film ed è ancora sbalordito dal modo in cui il ruolo gli ha permesso di fare carriera.

«Sono qui perché ho fatto 'Il Padrino'», ha detto Pacino, parlando dalla sua casa di Los Angeles. «Per un attore è come vincere alla lotteria».

Come ha ricordato Coppola, Pacino era perfetto per il ruolo ed era un candidato per cui valeva la pena lottare, nonostante la sua mancanza di esperienza.

«Quando ho letto il libro del 'Padrino', continuavo a immaginarlo», ha detto Coppola in un'altra intervista. «E non avevo una seconda scelta. Per me è sempre stato Al Pacino. Questo è il motivo per cui sono stato così tenace nel convincerlo a interpretare Michael. Questo era il mio problema».

Ma per l'attore, interpretare la performance della vita ha portato i propri oneri, come ha imparato negli anni a seguire.

«È difficile da spiegare nel mondo di oggi, spiegare chi ero in quel momento», ha detto Pacino. «Mi è sembrato che, all'improvviso, si fosse sollevato un velo e tutti gli occhi fossero puntati su di me. Naturalmente, è successo ad altri nel film. Ma "Il Padrino" mi ha dato una nuova identità con cui è stato difficile convivere».

Pacino ha parlato dell'essere stato ingaggiato e della realizzazione di "Il Padrino", del peso della sua eredità e del motivo per cui non ha mai più interpretato un altro personaggio cinematografico come Michael Corleone. Questi sono estratti modificati dalla nostra conversazione.

Quando ricevi una chiamata in cui ti si chiede di parlare de "Il Padrino", c'è una parte di te che pensa, oh Dio, di nuovo? Diventa mai noioso?

Beh no. Te lo aspetti. Ti aspetti di parlare di cosa ha funzionato e cosa no. Hai la sensazione che qualcuno verrà da te. Devi solo dire: OK, sono stato qui, ho fatto questo. Ma è bello. È meglio che parlarne da solo.

Come è nato il ruolo di Michael Corleone?

In quel momento della mia vita, non avevo scelta. Francis mi voleva. Avevo fatto un unico film. E non ero così interessato. La mia testa era in un altro spazio. Nei primi film che ho girato mi sentivo fuori posto. Ricordo di aver detto al mio amico Charlie [il suo mentore, l'insegnante di recitazione Charlie Laughton]: Reciti e loro dicono, beh, fallo di nuovo. È reale e non reale allo stesso tempo. Ci vuole un po' per abituarsi.

Quando vi siete incontrati tu e Coppola?

Per fare un po' di storia, Francis era un regista e aveva Zoetrope [la sua società di produzione], e nel gruppo c’erano persone come Steven Spielberg e George Lucas e [Martin] Scorsese e [Brian] De Palma. E ricordo di averne visti alcuni quando Francis mi chiese di venire a San Francisco dopo avermi visto in uno spettacolo a Broadway. Conosci quella storia? Sto raccontando vecchie storie ora. [Ride]

Va bene. È per questo che siamo qui.

Mi ha visto sul palco [a Broadway nel 1969 nello spettacolo "Does a Tiger Wear a Necktie?"] ma io non l'ho incontrato. A quel tempo aveva scritto "Patton" e mi ha inviato una sceneggiatura per una meravigliosa storia d'amore che aveva scritto [che non è mai stata prodotta].

Voleva vedermi. Voleva dire che dovevo salire su un aereo e andare a San Francisco, cosa a cui non ero abituato. Ho passato cinque giorni con lui. È stato davvero speciale. Ma siamo stati respinti, ovviamente. Ero un attore sconosciuto e aveva girato un paio di film, "You're a Big Boy Now" e "The Rain People". Così sono tornato a casa e non l'ho più sentito.

Ma alla fine l'hai fatto. Quando è stato?

“Panic in Needle Park” non era ancora uscito. E ho ricevuto una telefonata da Francis Coppola. Innanzitutto, diceva che avrebbe diretto "Il Padrino". Ho pensato, beh, potrebbe essere in crisi o qualcosa del genere. Perché gli hanno dato "Il Padrino"?

Non pensavi fosse possibile che ce l'avesse fatta?

Devo dirtelo, era già un grosso problema. Era un grande libro. Quando sei un attore, non metti nemmeno gli occhi su quelle cose. Non esistono per te. Sei in un certo punto della tua vita in cui non verrai accettato in quei grandi film, almeno non ancora. E ha detto che non solo dirigeva il film, [scoppiando in una risata] ma voleva che lo facessi io. Mi dispiace, non voglio ridere qui. Sembrava così oltraggioso. Eccomi qui, a parlare con qualcuno che penso sia fuori di testa. Ho detto, su che treno sono? OK. E voleva che facessi Michael. Ho pensato, OK. Ho detto, sì, Francis, bene. Invece era la verità. E poi mi è stata assegnata la parte».

La Paramount era notoriamente contraria all'idea che tu interpretassi il ruolo.

Bene, hanno rifiutato tutto il suo cast! [Ride] Hanno rifiutato Brando. Hanno rifiutato Jimmy Caan e Bob Duvall. C'era conflitto.

Di recente ho guardato alcuni dei tuoi provini del "Padrino" e sembrava che tu avessi questo aspetto da cane bastonato sulla faccia mentre ti veniva chiesto di rifarlo ancora e ancora.

Sì. Ho sempre avuto quello sguardo. [Ride] Quell'espressione mi ha aiutato a superare queste audizioni. Perché stavano facendo un provino grandi attori. Ma ecco il segreto: per un qualsiasi motivo, mi voleva e io lo sapevo. Potevo sentirlo. E non c'è niente del genere, quando un regista ti vuole. È la cosa migliore che un attore possa avere, davvero.

Ma tu non eri esattamente un nessuno. Avevi già vinto un Tony Award.

Oh, sull'isola di Manhattan, le cose stavano andando bene per me. Avevo fatto "The Indian Wants the Bronx". Ero giovane. Ho ricevuto l'Obie Award e poi ho vinto un Tony. Poi sono stato licenziato da una commedia. [Ride]

Quando hai iniziato le riprese de "Il Padrino", lavorando al fianco di persone come Caan e Duvall, che avevano molta più esperienza nel cinema, e Brando, che ammiravi moltissimo, come hai resistito?

Ho pensato al ruolo. Non riuscivo proprio ad articolarlo in quel momento. Potrei articolarlo oggi. Pensavo che era un personaggio che poteva essere molto efficace se veniva dal nulla. Questa era la mia visione. Non potevo, naturalmente, parlarne con nessuno perché non sapevo come dirlo. Ma potevo pensarlo. E ho sentito che era programmato per me quando ho letto la sceneggiatura.

Come mai?

Non si fa vedere molto. È lì ma non si fa vedere. Immagino che gran parte di questo sia servito solo per costruire il discorso in cui dice che andrà a prendere quei ragazzi [il boss della droga Sollozzo e l'agente di polizia corrotto Capt. McCluskey], e tutti iniziano a ridere di lui.

Significa che Michael veniva sottovalutato ed era qualcosa a cui potevi collegarti e utilizzare a tuo vantaggio?

Esattamente. Ma ti dirò che non avrebbero potuto essere più complici, tutti loro. Ero giovane, ero sconosciuto ed erano così rasserenanti. C'era amore lì. Lo capivano, Brando in particolare. Ma anche gli altri. Stavano diventando quei fratelli maggiori e consiglieri che interpretano nel film. Quel tipo di emozioni e colori in loro sono venuti fuori, sia nella performance ma anche nella vita.

C'è mai stato un momento durante la realizzazione di "Il Padrino" in cui hai capito che sarebbe stato fantastico così com'è?

Ricordi la scena del funerale di Marlon, quando l'hanno stroncato? L’abbiamo finita di sera, il sole stava tramontando. Quindi ero felice perché potevo andare a casa e bere qualcosa. Stavo andando al mio camper, mi dicevo, beh, sono stato abbastanza bene oggi. Quindi torno al mio camper. E lì, seduto su una lapide, c'è Francis Ford Coppola, che piange come un bambino. Piangeva profusamente. Sono andato da lui e gli ho detto, Francis, cosa c'è che non va? Cosa è successo? E lui mi dice: «Non mi daranno un'altra possibilità». Significava che non gli avrebbero permesso di filmare un'altra scena. E ho pensato: credo di essere in un buon film qui. Perché aveva quel tipo di passione».

Hai rivisto il film di recente?

No. Potrei averlo visto due, tre anni fa. È il tipo di film che quando inizi a guardarlo, continui a guardarlo.

Ti imbarazza guardare i tuoi film?

No. Mi piace guardare i film in cui ho recitato. A volte li mostro. Io dico: "Ehi, sono io, sì! Guarda questo!" Beh, non vado così lontano. Ma lo farei se potessi. Penso che "Il Padrino" suoni, non importa cosa. Ma sei sorpreso quando ti rendi conto di quante persone non l'hanno mai visto.

Stai incontrando persone che sono consapevoli de “Il Padrino” come fenomeno culturale ma non l'hanno visto?

Ne hanno sentito parlare. Lo capisci. “Oh, ho sentito... eri in quello? Era un film, vero?" Sì. Lo stesso valeva per "Citizen Kane", tra l'altro - anch'io ero in quello. Perché no? Non lo sanno.

C'è qualcosa nella tua performance che vorresti cambiare adesso?

Forse sono stato risparmiato. È come quando una volta ho perso il portafoglio quando avevo vent'anni. Non avevo soldi, ma quello che avevo l'avevo nel portafoglio e l'ho perso. Ho detto: Al, devi semplicemente dimenticarlo. Cancellalo dalla testa, ok? Sai cosa ti succederà se continui a pensarci. Quindi, quello che faccio è che non ci penso.

Chi del film non ha ricevuto abbastanza credito per il contributo che reso?

John Cazale, in generale, è stato uno dei grandi attori del nostro tempo. Ho imparato tanto da lui. Avevo fatto molto teatro e tre film con lui. Era stimolante, lo era e basta. E non gli è stato attribuito nulla di tutto ciò. Ha recitato in cinque film, tutti nominati all'Oscar, ed è stato fantastico in tutti. È stato particolarmente bravo ne “Il Padrino II” e non credo che abbia ottenuto quel tipo di riconoscimento.

C'è un'intensa calma nel modo in cui interpreti Michael ne “Il Padrino” che non credo di aver mai più rivisto nelle tue altre interpretazioni cinematografiche, anche le volte in cui l'hai interpretato. Era una parte di te che è andata via o era solo la natura del personaggio che lo richiedeva?

Mi piacerebbe pensare che fosse la natura di quella persona in particolare e quell'interpretazione. Non riesco a pensare a nessun altro personaggio che ho fatto che avrebbe potuto usare quel tipo di struttura. Ero un giovane attore – nella “Parte III”, non ero più giovane, ma non è colpa mia. [Ride]

Ma rispetto ad altri personaggi a cui sei anche strettamente associato, come Tony Montana in “Scarface”?

Ebbene, quel personaggio, Tony Montana, è stato scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De Palma, che voleva la realtà aumentata. Brian voleva fare un'opera. Tutto quello che volevo fare era imitare Paul Muni. [Ride] Ma se metto "Dog Day Afternoon" con "Il padrino" o "Serpico", non vedo una somiglianza. Chiameresti Michael più introspettivo? Questo è quello che direi. E non conosco altri personaggi introspettivi che ho interpretato.

Hai ricevuto la tua prima nomination all'Oscar per “Il Padrino”, ma quell'anno non hai partecipato alla cerimonia. Stavi protestando perché eri stato nominato come attore non protagonista, anziché protagonista?

No, assolutamente no. Ero in quella fase della mia vita in cui ero un po', più o meno, ribelle. Sono tornato per altri Oscar. Ma non sono andato all'inizio. Era la tradizione. Non credo che Bob [De Niro] sia andato. George C. Scott neanche è andato. Lo hanno dovuto svegliare. [Ride] Marlon non è andato. Guarda, Marlon ha restituito l'Oscar. Che ne dici di questo? Si stavano ribellando alla cosa di Hollywood. Quel genere di cose era nell'aria.

Quindi tutto questo ha contribuito ai tuoi sentimenti in quel momento riguardo alla tua crescente fama?

Ero un po' a disagio nell'essere in quella situazione, essere in quel mondo. In quel periodo stavo anche lavorando sul palco a Boston [in “Richard III”]. Ma quella era una scusa. Avevo solo paura di andare. Ero giovane, più giovane persino dei miei anni. Ero giovane per la novità di tutto questo. Era la vecchia sindrome del colpo di cannone. Ed è collegato alle droghe e a quel genere di cose, in cui ero impegnato, e penso che avesse molto a che fare con questo. All'epoca non ero a conoscenza delle cose.

Quando hai vinto un Oscar per “Scent of a Woman”, c'era qualche parte di te che desiderava ancora di averlo vinto per aver interpretato Michael Corleone?

Assolutamente no. Se ci penso adesso, dico: “Certo, avrei dovuto vincere! Avere tre Oscar! Sarei come i grandi”. [Ride] No, non credo. È una cosa seria. Viene onorato per qualcosa.

Quindi ti senti a tuo agio ora con gli elogi che hai ricevuto - e continui a ricevere - per la tua interpretazione ne "Il Padrino"?

Oh si. Ne sono profondamente onorato. lo sono davvero. È un lavoro in cui sono stato così fortunato ad essere coinvolto. Ma mi ci è voluta una vita per accettarlo e andare avanti. Non è che ho interpretato Superman.

Hai qualche tipo di metrica che utilizzi per classificare i tuoi film?

Immagino ai film che realizzo io stesso, che ho diretto e scritto, come "Looking for Richard" o "Salomé" con Jessica Chastain, ma sto parlando di me stesso. Dovrei parlare de "Il Padrino". Non so perché vado d'accordo con me stesso. Non conosco nessun altro. [Ride] Quando qualcuno mi chiama, e mi dice, Devi essere solo. Rispondo: no, sono qui con il mio ego. [Ride]

