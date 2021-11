"FEDEZ CI HA OFFESO: FACCIA IL SINDACO PER UN GIORNO" - IL SINDACO DI TREVISO E QUELLO DI PAESE, IN VENETO, HANNO PROTESTATO PER IL NUOVO VIDEO DI FEDEZ, "MORIRE MORIRE" - VI SI VEDE UN SINDACO URINARE SUL CANTANTE, A TERRA E SANGUINANTE - "INDOSSIAMO LA FASCIA TRICOLORE CON ORGOGLIO, CON RISPETTO, CON RESPONSABILITA'. E TU CHE FAI? OFFENDI" - IL CANTANTE HA RISPOSTO CHE... - VIDEO

Fedez a terra sanguinante ed un sindaco, con indosso una fascia tricolore, che gli urina addosso stando in piedi su di lui in un gesto fortemente di sottomissione e spregio nei confronti del cantante. Questa l'immagine del videoclip "Morire morire", ultimo brano del noto cantante milanese, finito sotto la lente d'ingrandimento da parte della stampa nazionale, tanto che sul punto è voluto intervenire anche il sindaco di Treviso (oltre che presidente Anci Veneto), Mario Conte.

«Fare il sindaco è ascoltare, mettersi a disposizione di una comunità dal comune di 30 abitanti alla metropoli da 3 milioni. E' tendere la mano, cercare una soluzione anche dove sembra improbabile se non impossibile. Fare il sindaco è dare risposte quando altre istituzioni non le danno, è asciugare le lacrime e talvolta esserci...in lacrime - dichiara il primo cittadino trevigiano - Fare il sindaco è aiutare i propri concittadini durante la tempesta, aprire le porte del Municipio e dell'Ufficio. Essere presenti. Fare il sindaco è, talvolta, non dormire di notte e avere neanche il tempo di farla, la pipì. Capisco la volontà di colpire, di far parlare sempre e comunque, di sfidare gli algoritmi. Capisco anche che l'arte di Fedez è la provocazione. Ma lasciamo perdere i sindaci. Loro, con le bagarre canore e politico-musicali, non ci vogliono avere nulla a che fare».

Sul punto è poi intervenuta anche Katia Uberti, sindaco di Paese: «Caro Fedez, noi sindaci rappresentiamo i cittadini delle nostre comunità a prescindere dalla parte politica con la quale ci siamo candidati, rappresentiamo le istituzioni di questo Paese che sono espressione di libertà e democrazia. Indossiamo la fascia tricolore con orgoglio, con rispetto, con responsabilità. E tu che fai? Offendi tutte quelle persone che si dedicano al servizio delle piccole o delle grandi comunità! Ma quello che è ancor più grave è che ormai ci si senta legittimati a calpestare ogni cosa, mi chiedo che tipo di messaggio stiamo consegnando alle future generazioni».

Due forti prese di posizione da parte di due importanti esponenti dell'amministrazione politica della Marca. Una scelta, quella di Conte ed Uberti, non solo politica ma anche, e soprattutto, morale ed etica. In ogni caso, però, la riposta di Fedez non si è fatta attendere, tanto che nel pomeriggio di oggi il cantante ha voluto rispondere proprio alla Uberti (in merito alla sua scelta provocatoria di farsi urinare addosso nel video) con una storia su Instagram: «Si, l’idea era quella».