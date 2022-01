"FELICE DI AVERLO FATTO, UN INTERVENTO CHIRURGICO AL CUORE. IL MIO CUORE ORA E' RIPARATO E AMERA' ANCORA DI PIU' I MIEI FAN" - DAL LETTO D'OSPEDALE AMANDA LEAR RACCONTA AI SUOI FOLLOWER DI ESSERSI OPERATA IN UN OSPEDALE DI ZURIGO - TANTISSIMI I MESSAGGI DI AUGURI DEI SUOI AMMIRATORI...

Dal messaggero.it

Lo splendido sorriso di Amanda Lear non ha sorpreso quanto il messaggio e la foto su Instagram: «Felice di averlo fatto, un intervento chirurgico al cuore. Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan». Dal letto di ospedale, l'artista ha rivelato di essersi operata in un ospedale di Zurigo. Tantissimi i messaggi di auguri dei suoi follower. Amanda Lear è un personaggio molto amato sui social, così come lo è anche per il suo lavoro televisivo e musicale.

salvador dali' e amanda lear negli anni 60

Tra i messaggi più belli, apparsi su Instagram, quelli di amici e sostenitori: «Auguri Amanda. Io l'ho fatto 3 volte, sono contenta che tu stia bene. Sei una roccia, ti amiamo»; «Amanda tu sei una leonessa, una forza della natura, ti vogliamo al più presto in TV»; «Forza Amanda! Ti vogliamo bene»; «Complimenti Amanda, ti auguro una pronta guarigione per tornare in forma più di prima»; «We Love you so much! Sei una delle donne più forti che siano apparse nella storia moderna».

