"FEMMINISTA CERCA MARITO CHE NON SCOREGGIA, NON RUTTA E POSSIEDE UNA FATTORIA DI ALMENO 20 ACRI" - E' DIVENTATO VIRALE IN POCHI GIORNI L'ANNUNCIO PUBBLICATO SU 12 GIORNALI INDIANI DA UNA TRENTENNE E POI RITWITTATO DA UNA COMICA DI MUMBAI - TRA LE ALTRE CARATTERISTICHE IL CANDIDATO DEVE ESSERE "BELLO, BEN FATTO, FIGLIO UNICO E DEVE SAPERE CUCINARE" - ALL'APPELLO HANNO RISPOSTO 60 PERSONE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Matrimonio indiano

«Femminista con capelli corti e piercing cerca marito che non scoreggia, non rutta e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano». L’ironico annuncio è stato pubblicato su 12 giornali del nord dell’India ed è stato rilanciato dalla comica Aditi Mittal, di Mumbai, che l’ha condiviso su Twitter.

L’annuncio è molto dettagliato. La donna cerca un uomo «bello, ben fatto, figlio unico di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare. Parlando con la Bbc, la donna che ha inviato l’annunciato ha spiegato che era solo uno scherzo per un trentesimo compleanno.

Matrimonio indiano 2

All’annuncio, ha raccontato poi, hanno risposto una sessantina di persone. «Molti pensavano che fosse uno scherzo e lo hanno trovato divertente». Un uomo si è definito «perfetto» perché «docile e non supponente» mentre altri l’hanno etichettata come «cercatrice d’oro», l’hanno insultata per il suo fisico o le hanno scritto che «tutte le femministe sono idiote», fino ad arrivare anche ad alcune minacce di morte.

«Gli uomini chiedono sempre spose alte, belle e magre, si vantano della loro ricchezza, ma quando le cose sono cambiano, non possono sopportarlo. Come potrebbe una donna stabilire tali criteri?» dice la femminista.

Annuncio uscito sul giornale indiano

«Presumo che le persone che si attivano siano le stesse che pubblicano questo tipo di annunci del tipo "cerca una sposa magra, bionda e bella" in primo luogo». In India, il 90% dei matrimoni è ancora combinato, con razza, religione e casta come fattori importanti nelle decisioni.