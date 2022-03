4 mar 2022 12:38

"FINCHÉ FACCIO IO IL RETTORE LEI QUI NON SARÀ MAI PROFESSORE… O RITIRA IL RICORSO OPPURE SPARISCA DA QUI" - L'EX RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA GIUSEPPE NOVELLI È STATO CONDANNATO A UN ANNO E OTTO MESI PER AVER MINACCIATO L'AVVOCATO GRUNER E CERCATO UN ACCORDO CON SILERI (QUANDO ERA RICERCATORE) PER CONVINCERLI A RITIRARE I RICORSI PRESENTATI CONTRO LA CHIAMATA DIRETTA DI ALTRI COLLEGHI - SILERI: " LA SENTENZA DIMOSTRA CHE ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITÀ ESISTEVA UN SISTEMA MALATO"