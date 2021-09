"ALLA FINE HA VINTO BIN LADEN" - MICHAEL MOORE SUL SUO BLOG ANALIZZA LA DISFATTA DELL'AMERICA IN AFGHANISTAN, A PARTIRE DALL'11 SETTEMBRE: "PERCHE' BIN LADEN LO HA FATTO? CI E' STATO DETTO CHE ERA PER MOTIVI RELIGIOSI, O PER VENDETTA DI QUALCOSA. IO PENSO CHE HA SEMPLICEMENTE CERCATO DI MANDARCI IN BANCAROTTA, FINANZIARAMENTE, POLITICAMENTE, SPIRITUALMENTE. E DI SPAZZARE VIA IL SOGNO AMERICANO"...

Dagotraduzione da MichaelMoore.com

Michael Moore

Ho deciso di andare a incontrare i talebani nella primavera del 1999, due anni prima degli attacchi dell'11 settembre. La maggior parte di noi, me compreso, non sapeva molto dei talebani all'epoca. Un decennio prima, la CIA aveva finanziato e addestrato i ribelli musulmani a cacciare i sovietici dall'Afghanistan dopo dieci anni di occupazione. Questo ha reso felice l'America: l'Unione Sovietica è stata sconfitta! Umiliata! I nostri esperti lo chiamavano «il loro Vietnam!» come se avessimo davvero imparato una sola maledetta lezione dal Vietnam. Quanto a quello che era rimasto dell'Afghanistan, beh, a chi importava?

Così, nel 1999, i talebani sono atterrati sul mio radar. Avevano vietato il volo degli aquiloni e reso illegale guardare la TV, due dei miei passatempi preferiti. Cosa c'era di sbagliato in queste persone? Ho deciso di andarglielo a chiedere.

Osama bin Laden

Non riuscivo a capire come arrivarci senza quattro cambi di aereo e un paio di muli a noleggio, così ho deciso di incontrare uno dei loro massimi leader, Abdul Hakeem Mujahid, il loro ambasciatore alle Nazioni Unite. A quel tempo, l'ONU non aveva riconosciuto ufficialmente il governo afghano guidato dai talebani, quindi l'ambasciatore Mujahid non poteva prendere posto nell'Assemblea delle Nazioni Unite.

Imperterriti, l'ambasciatore e i talebani hanno istituito il proprio consolato delle Nazioni Unite nel Queens. Accanto a un salone di bellezza e una clinica di endoscopia. Così mi sono diretto nel distretto per tenere un incontro faccia a faccia con il leader talebano.

Zabiullah Mujahid

Quando sono entrato nel loro consolato, l'ambasciatore Mujahid e il suo staff composto da segretari maschi erano felicissimi di vedermi. Il mio primo pensiero: penso di essere il primo americano che passa a trovarli. Ho fatto portare regali e un televisore portatile. Hanno accettato tutto di buon umore (anche se non avrebbero toccato la TV).

Osama bin Laden 2

Ci siamo seduti per discutere delle relazioni USA-Afghanistan. Era grato per le armi americane che avevano usato nella liberazione dell'Afghanistan dai sovietici, e ci ha raccontato che una delegazione talebana aveva visitato il Texas su invito dei baroni del petrolio amici del governatore George W. Bush per discutere di energia e di un «accordo sull'oleodotto». Mi hanno anche servito delle gustose mandorle e una tazza di tè molto, molto dolce. Mi hanno permesso di filmare il nostro storico incontro per la mia serie TV, "The Awful Truth".

Complesso Abbottabad di bin Laden

La mia missione diplomatica con i talebani alla fine è fallita. L'Afghanistan presto si è rivoltato contro di noi dando rifugio al figlio multimilionario di una delle famiglie più ricche dell'Arabia Saudita, un uomo di nome Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Dall'Afghanistan avrebbe costruito il suo movimento al-Qaeda e pianificato (con le sue unità saudite) i suoi attacchi agli Stati Uniti. Attacchi? Sì, un attacco, perché bin Laden sapeva che un attacco non sarebbe stato sufficiente per svegliare gli infedeli americani. Così ha fatto esplodere le nostre ambasciate in Kenya e in Tanzania. Ma questo ha ucciso principalmente keniani e tanzaniani (224 morti, 4.500 feriti) - quindi, niente di grave. (Se pensi che stia impazzendo, dimmi quante persone sono morte due settimane e mezzo fa nell'uragano Grace. Non preoccuparti se non lo sai. Erano solo messicani. Tutti e 14.)

Talebani in Texas

Un paio di anni dopo, bin Laden ha cercato di attirare di nuovo la nostra attenzione con un attacco kamikaze alla USS Cole, ma anche questo non è stato sufficiente. Bin Laden sapeva di avere a che fare con un paese che non aveva idea del mondo esterno. Alla fine ha capito che solo un grande gesto cinematografico alla Hollywood avrebbe attirato la nostra attenzione. La sua idea era semplice, simbolica e mortale: basta prendere di mira le due cose che gli americani e i loro leader bramano di più - denaro e potere militare - e poi inviare loro bombe volanti ad alta velocità. Fai esplodere il loro Pentagono e il loro Wall Street, guarda le loro torri di potere crollare al suolo, guarda Humpty Dumpty cadere in grande stile.

Ha funzionato. Ma perché? Perché lo ha fatto? Ci è stato detto che era per motivi religiosi. Ci hanno detto che era vendetta per qualcosa. Ci è stato detto che voleva le nostre basi militari al largo delle terre saudite e musulmane.

Attacco alle Torri Gemelle 2

Ecco cosa penso. Penso che fosse una cosa da maschi. Uomini. Uomini arrabbiati. Lui e gli altri ribelli avevano già fatto l'impossibile mettendo in ginocchio una delle due superpotenze mondiali: l'Unione Sovietica. Fu un colpo fatale per i russi, solo nove mesi dopo cadde il muro di Berlino. Bin Laden era così eccitato, così ispirato - quindi perché non essere l'ultimo ballerino ed estinguere completamente la superpotenza rimanente - gli Stati Uniti di A.!

Questo non vuol dire che non avesse un sistema di credenze fondamentaliste con una strategia politica ben progettata. Solo che era una strategia a cui non eravamo abituati. Non si trattava di invadere altri paesi nel modo normale. Non c'era alcun piano per saccheggiare e rubare le nostre risorse naturali. Ha semplicemente cercato di mandarci in bancarotta, finanziariamente, politicamente, spiritualmente. E di uccidere il maggior numero di noi. E portaci a spazzare via il nostro sogno americano.

ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE

Voleva anche neutralizzare le nostre forze armate e mostrare al mondo che potevano essere sconfitte da uomini delle caverne che non possedevano nemmeno un singolo jet da combattimento, o un elicottero Blackhawk o una lattina di napalm a loro nome.

Sapeva che le nostre convinzioni religiose, a differenza delle sue, erano tutte chiacchiere, tutto spettacolo. Sapeva che la nostra setta cristiana spesso è solo una grande truffa: «ama il tuo prossimo» finché sono bianchi come te; «l'ultimo della fila (40 milioni in povertà)» sarà il «primo» e gli Elon Musks e Mark Zuckerberg «saranno gli ultimi». Ah! Mai. «Beati gli operatori di pace», purché non siano Chelsea Manning e Ed Snowden; «dare da mangiare agli affamati» (nessun aumento di buoni pasto dal 1962 fino alla scorsa settimana. La scorsa settimana!).

Americani festeggiano la morte di bin Laden

La maggior parte degli americani non va più in chiesa. Abbiamo i nostri fondamentalisti e veri credenti, ma nessuno qui più si inchinerà e laverà i piedi del vescovo. Per bin Laden era diverso: non stava fingendo. Conosceva la forza del suo fondamentalismo e sapeva che avrebbe potuto trovare degli idioti da precettare per farli volare contro gli edifici in cambio della promessa di gloria eterna.

Bin Laden e la sua banda erano dei geni pazzi. Bin Laden sapeva che quelle torri sarebbero crollate, in parte perché era un ingegnere architettonico e civile. E in parte perché sapeva che quegli edifici erano probabilmente costruiti come una merda - voglio dire, OBL era un fottuto imprenditore! La sua famiglia è tra i più grandi costruttori di edifici in Medio Oriente. E otto dei suoi dirottatori dell'11 settembre erano laureati in ingegneria! I piloti, immagino, un tempo avevano volato per l'aeronautica saudita. Non hanno imparato a fare quello che hanno fatto con tanta precisione su un simulatore di videogiochi in Arizona tra una sosta e l'altra allo strip club. (Il presidente Biden ha appena annunciato che rilascerà i documenti riservati sauditi. Vedremo.)

Annuncio della morte di bin Laden

Ma ecco il vero racconto della preveggenza di bin Laden: come sapeva che avremmo iniziato e saremmo rimasti a combattere una guerra per 20 anni, offrendogli i nostri giovani figli e figlie sull'altare del nostro complesso militare-industriale?

Bush era solito dire cose stupide come «meglio combatterli laggiù che qui!». Si è scoperto che era il contrario - bin Laden ci ha risucchiato a litigare laggiù - in modo da poterci uccidere laggiù.

Come faceva a sapere che avremmo speso trilioni di dollari per combattere un fragile uomo in dialisi che si era separato dall'Afghanistan prima che arrivasse il grosso delle nostre truppe? Una minaccia terroristica così grande che non esisteva! BOO!

Osama bin Laden

Come faceva a sapere che avremmo approvato una legge rinunciando ai nostri sacri diritti costituzionali e lo avremmo chiamato Patriot Act? Come faceva a sapere che avremmo messo una telecamera spia ad ogni angolo da Butte, Montana a Fort Myers, Florida, ma non una sulla via principale di Abbottabad, in Pakistan, dove viveva "nascosto"?

Come faceva a sapere che avremmo bruciato trilioni su qualcosa che ironicamente abbiamo chiamato "Homeland Security"?

OSAMA BIN LADEN

Bin Laden voleva far saltare in aria l'idea dell'America, non il Mall of America. Non aveva visioni di impero. Non ha mai pensato di invadere gli Stati Uniti e prendere il controllo dei nostri stadi di NFL o bruciare i nostri Piggly Wigglys o mettere fuori legge le Girl Scouts. Odia le donne e le ragazze, ma scommetto che gli piacerebbero quelle Thin Mints.

Come faceva a sapere che saremmo stati così ossessionati da lui da trascurare in modo massiccio e crudele i bisogni della nostra stessa gente, negando loro l'aiuto come l'assistenza sanitaria gratuita ma pignorando le loro case per pagare le fatture ospedaliere?

il compound di bin laden ad abbottabad, pakistan

Abbiamo occupato l’Afghanistan per 20 anni per i tremila morti? Voglio dire, andiamo, abbiamo perso 3.000 vite in molte giornate durante questa pandemia e nessuno leggerà i loro nomi ogni anno in qualche memoriale. E no, non stiamo invadendo il mercato dei pipistrelli a Wuhan. Speriamo di no.

No, amici miei, è qualcos'altro. Bin Laden ci aveva capito. Ucciderlo, sciogliere al-Qaeda, potrebbe averci fatto sembrare di aver vinto. Ma nella morte, bin Laden è in grado di vedere i frutti del suo lavoro. Noi, suoi mortali nemici, siamo allo sbando, seriamente in guerra con noi stessi. La violenza incombe su di noi ogni giorno. Gli uomini, gli uomini arrabbiati, gli uomini violenti, hanno ora conquistato il diritto di costringere il genere maggioritario a partorire contro la sua volontà - schiavi della nascita, che ora non avranno voce in capitolo. Zitto e spingi! SPINGERE!! E a proposito di schiavi, i proprietari dell'America stanno impazzendo perché non hanno abbastanza lavoratori schiavi nel 2021 perché i lavoratori si rifiutano di tornare a lavorare per salari di merda e in condizioni di Covid che potrebbero ucciderli. La fine del gioco? Costringere i lavoratori essenziali a presentarsi e fare il loro dannato lavoro - o altro. Evviva eroi!

la famiglia bin laden in svezia osama il secondo da destra

Osama, sei felice adesso? Non siamo mai stati "grandi" come proclamavano i cappelli MAGA, ma siamo stati bravi, almeno la maggior parte di noi ci stava provando. Ovviamente i neri e i marroni sanno che non è del tutto vero. Sanno che potrebbero dover salvare sé stessi e trattare con noi nel modo in cui li abbiamo trattati noi. Non preoccuparti per i bianchi: abbiamo oltre 340 milioni di pistole nelle nostre case! Questo ci terrà occupati per un po'.

La triste verità è che non ci siamo mai presi la briga di combattere le nostre due vere minacce terroristiche: 1) il capitalismo, un sistema economico che si basa sull'avidità e sul furto e uccide le persone che devono vivere in appartamenti seminterrati allagati, e 2) ciò che chiamiamo "clima" – ma la finestra di tempo per invertire la tendenza si è chiusa, e la nostra unica possibilità di fermare la catastrofe climatica è affrontare la questione, ora. È la prima volta che una specie decide di autoeliminarsi. Questo è il vero terrorismo, e anche se potremmo non essere in grado di tornare indietro, possiamo almeno controllare noi stessi, fermare il diluvio, fermare l'avidità, colmare il divario di disuguaglianza di reddito, ridurre il nostro consumo di glutine ed eliminare la spinta del profitto.

osama bin laden

Se lo facciamo, bin Laden avrà perso. E allora potremmo imparare ad amare e condividere la ricchezza e vivere in pace gli uni con gli altri. Sarebbe il modo migliore per commemorare l'11 settembre.

Benedizioni a tutti coloro che abbiamo perso.

la famiglia bin laden