"FRANCESCA CHAOUQUI DICA LA VERITÀ SULLA 'CASSA DEI PROSCIUTTI' NASCOSTA A SANTA MARIA MAGGIORE" - IL FRATELLO DI EMANUELA ORLANDI, PIETRO, TIRA IN BALLO UNA VECCHIA CONVERSAZIONE TRA "LA PAPESSA" E MONSIGNOR VALLEJO BALDA - LA DONNA, IN RELAZIONE AL RAPIMENTO DI EMANUELA, PARLAVA DI UNA "CASSA" CHE LEI STESSA AVEVA NASCOSTO NEI SOTTERRANEI DELLA BASILICA A ROMA E CHE HA PROVATO A RECUPERARE - CHE C'ENTRA CON IL RAPIMENTO DELLA ORLANDI?

(ANSA) - "Sono contento, l'ha detto spontaneamente e io mi auguro che adesso quanto meno chiamino Francesca Immacolata Chaouqui per capire se il suo discorso era vero o inattendibile". Lo dice Pietro Orlandi, commentando con l'ANSA l'audizione di giovedì scorso, nella Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, di monsignor Valentino Miserachs Grau, maestro di canto corale della scuola di musica "Tommaso Ludovico da Victoria", frequentata da Emanuela, e oggi canonico onorario della basilica di Santa Maria Maggiore.

Mons. Miserachs ha raccontato alla Commissione che un giorno si presentarono da lui Chaouqui e Pietro Orlandi. La donna chiedeva al monsignore di aprirle i sotterranei della basilica per recuperare una "cassa" che lei stessa diceva di aver posizionato lì ai tempi in cui era un membro della Commissione vaticana Cosea, senza però specificare di che cassa si trattasse e che cosa conteneva pur mettendola in relazione con Emanuela Orlandi.

Questo episodio era stato raccontato in passato da Pietro Orlandi e Miserachs giovedì scorso lo ha confermato. "Chaouqui - spiega ora all'ANSA Pietro Orlandi in vista di un incontro pubblico che avrà oggi pomeriggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio - disse che era una cassa di legno, tra di loro la chiamavano la 'cassa dei prosciutti', lei e monsignor Vallejo Balda.

Un altro particolare che ricordo è che disse che doveva essere di meno di un metro. L'incontro con mons. Miserachs fu il 4 marzo del 2024 ma lui spiegò di non poter aiutare perchè la basilica è stata commissariata e lui non ha più accesso alla zona sottostante".

All'incontro di oggi in Campidoglio "41 anni senza arrendersi", nella sala della Protomoteca, porteranno il loro saluto istituzionale, il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione di inchiesta bicamerale per le scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, e il deputato Cinque stelle membro della Commissione, Francesco Silvestri. L'incontro è stato promosso da Federica Festa, autrice de "Il volo delle farfalle", spettacolo sulla scomparsa della cittadina vaticana.

"Sono pronto a rispondere a tutte le domande - spiega ancora Pietro Orlandi -, non voglio più tanto parlare io quanto avere la possibilità di rispondere ai tanti dubbi che questa vicenda continuamente solleva". Pietro Orlandi ricorda poi che proprio oggi 7 ottobre, "sarebbe stato il compleanno di Mirella Gregori e anche con lei c'è un dovere di verità".

