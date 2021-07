"AL G8 DI GENOVA ERANO FILTRATE DELLE NOTIZIE, DAI SERVIZI SEGRETI TEDESCHI, SULLA POSSIBILE PRESENZA DI BIN LADEN" - L'EX SINDACO DI GENOVA, GIUSEPPE PERICU: "DA QUESTO ALLARME DERIVARONO LE BATTERIE ANTIMISSILI, SPAZIO AEREO CHIUSO, ACQUEDOTTI SORVEGLIATI. MA NESSUNO CI CREDEVA. SEMBRAVA UNA COSA ASSURDA. E INVECE NON LO ERA, VISTO COS' È SUCCESSO DUE MESI DOPO ALLE TORRI GEMELLE…"

A.P. per il "Corriere della Sera"

GIUSEPPE PERICU

Il sindaco di Genova all'epoca del G8 era Giuseppe Pericu, avvocato e docente universitario oggi in pensione. Avvocato, che cosa ricorda di quel G8? «Ricordo un anno e mezzo di lavoro per preparalo, cantieri, dibattiti. Il primo giorno filò tutto liscio, sfilarono per la città i manifestanti in modo pacifico. A cambiare le cose fu la tragedia di Carlo Giuliani».

Batterie antimissili, spazio aereo chiuso, acquedotti sorvegliati. Temeva l'evento?

«Ero un po' preoccupato ma non pensavo all'apocalisse. Erano filtrate delle notizie, credo dai servizi segreti tedeschi, sulla possibile presenza di Bin Laden. Da qui la misura antiaerea. Ma nessuno ci credeva. Sembrava una cosa assurda. E invece non lo era, visto cos' è successo due mesi dopo alle Torri gemelle».

osama bin laden

I Black bloc hanno messo a ferro e fuoco la città.

«Mi chiedo ancora adesso come mai non fosse stato impedito il loro arrivo in città. Evidentemente i nostri servizi non avevano funzionato ben e».

Pensa che sia stata fatta giustizia?

«Non del tutto. Le condanne penali non hanno accertato responsabilità individuali. Non si è mai capito però il perché dei Black bloc e della violenta repressione. Fu spontanea o ordinata da qualcuno? Noi come avevamo chiesto una commissione d'inchiesta che però non fu accolta».

Perché non vi siete costituiti parte civile?

«Non c'erano i presupposti. Il danno fatto alla Diaz era nei confronti dell'umanità, non della città»

Cosa le è dispiaciuto di più?

«Che si ricordi il G8 per le violenze e non per i grandi temi in discussione».

