"GRAZIE PER AVER CONDIVISO LA TUA VITA CON ME" – ZENDAYA PIANGE LA MORTE DI RONNIE SPECTOR, LA LEADER DEL GRUPPO "THE RONETTES", CHE SI E' SPENTA LA SETTIMANA SCORSA PER UN CANCRO: "QUESTA NOTIZIA MI SPEZZA IL CUORE, ERA COSÌ INCREDIBILMENTE PIENA DI VITA" - "GRAZIE RONNIE PER IL TUO TALENTO SMISURATO, NON C'E' ASSOLUTAMENTE NULLA CHE POSSA ATTENUARE LA LUCE CHE HAI PROIETTATO" - L'ATTRICE SARA' LA PROTAGONISTA DI UN BIOPIC DEDICATO ALLA CANTANTE E... - VIDEO

Zendaya e Ronnie Spector

Zendaya, che interpreterà Ronnie Spector in un film biografico in lavorazione, ha pubblicao su Instagram un sincero tributo alla cantante, morta mercoledì scorso. «Questa notizia mi spezza il cuore. Parlare di lei come se non fosse con noi è strano perché era così incredibilmente piena di vita». «Non c’è stata una volta che l’ho vista senza le sue iconiche labbra rosse e i capelli tinti, una vera rockstar in tutto e per tutto».

Zendaya, 25 anni, ha detto quanto fosse grata di aver avuto l’opportunità di conoscere la cantante di “Be My Baby”. «Ronnie, averti conosciuta è stato uno dei più grandi onori della mia vita», ha scritto. «Grazie per aver condiviso la tua vita con me, avrei potuto ascoltare le tue storie per ore e ore. Grazie per il tuo talento smisurato, il tuo amore incrollabile per le esibizioni, la tua forza, resilienza e la tua grazia».

Zendaya e Ronnie Spector 2

«Non c'è assolutamente nulla che possa attenuare la luce che hai proiettato. Ti ammiro così tanto e sono così grata per il legame che condividiamo. Sei una forza magica di grandezza e il mondo della musica non sarà più lo stesso».

Zendaya ha concluso il suo post dicendo che avrebbe voluto che tutti avessero avuto la possibilità di conoscere Spector prima che perdesse la sua battaglia contro il cancro. L'attrice spera anche che la sua interpretazione della rocker degli anni '60 renda Spector «orgogliosa».

«Celebriamo la tua bella vita e ti regaliamo tutti i fiori che meriti così giustamente. Riposa in grande potere Ronnie. Spero di renderti orgogliosa», ha detto.

The Ronettes

Zendaya ha accompagnato il suo dolce messaggio con una foto in bianco e nero di Spector, insieme a una polaroid scattata con la cantante delle Ronettes.

L'anno scorso, la star di "Spider-Man: No Way Home" ha firmato per recitare nel ruolo di Spector in un film biografico in arrivo. Il film, che Spector aveva firmato come produttore esecutivo, sarà basato sull'inizio della carriera della cantante, sulla formazione delle Ronettes e sulla firma per la Philles Records di Phil Spector, secondo quanto riportato da Variety all'epoca.

