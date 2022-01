26 gen 2022 18:50

"GRIDAVANO: PASSAMELA A ME, QUELLA DALLA A ME" - DAI RACCONTI DELLE VITTIME DEGLI ABUSI DI CAPODANNO A MILANO, SI CAPISCE COME GLI AGGRESSORI AVESSERO UNA PRECISA TECNICA DI CACCIA E UN PRECISO RITUALE CON CUI RIDURRE LE RAGAZZE AL LIVELLO DI OGGETTI - I GIOVANI INDAGATI SALGONO A 15, SONO SCATTATE ANCHE NUOVE PERQUISIZIONI - UNA DELLE ABUSATE: "HANNO INIZIATO AD AVVICINARSI SEMPRE DI PIÙ FINO A QUANDO NON CI HANNO STRETTO E..."