"LA GUERRA IN UCRAINA E' LA PROVA CHE SERVONO ARMI NUCLEARI PER EVITARE DI ESSERE INVASI" - SECONDO IL "DAILY NK", QUOTIDIANO DELLA COREA DEL NORD, GLI ALTI FUNZIONARI DEL PARTITO SI SONO CONVINTI CHE "PYONGYANG NON POTRA' MAI ABBANDONARE LE SUE ARMI NUCLEARI" E CHE "LA CRISI IN UCRAINA E' INIZIATA QUANDO KIEV HA ABBANDONATO IL SUO ARSENALE" DOPO LA CADUTA DELL'URSS...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Secondo il Daily NK, quotidiano con fonti interne alla Corea del Nord, due alti funzionari del paese avrebbero dichiarato che quanto successo in Ucraina è la dimostrazione che le armi nucleari servono per non subire un’invasione. Secondo uno dei due dirigenti, il paese di Zelensky non sarebbe mai stato attaccato se avesse posseduto un’arma nucleare. E un suo collega ha affermato che solo le armi nucleari possono prevenire invasioni straniere e che il regime dovrebbe dare la priorità alla difesa nazionale invece di cercare aiuti esterni.

«Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, in Corea del Nord sempre più quadri del partito affermano che Pyongyang non potrà mai abbandonare le sue armi nucleari», riporta il giornale.

«Apparentemente la Corea del Nord è sempre più attaccata al suo arsenale nucleare dalla crisi in Ucraina. Il pensiero tra i quadri di alto rango della Corea del Nord è che la crisi in Ucraina è iniziata quando Kiev ha abbandonato il suo arsenale nucleare».

Dopo la caduta dell'URSS nel 1991, l'Ucraina deteneva circa un terzo dell'arsenale nucleare sovietico, ma ha rinunciato alle armi nel 1994 in cambio di garanzie di sicurezza da Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Proprio nei giorni scorsi analisti statunitensi avevano avvisato della ripresa delle attività nel sito nucleare di Punggye-ri, in Corea del Nord, un sito che era stato dichiarato chiuso nel 2018 dopo una moratoria.

Lunedì l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha riferito che sono in corso lavori di costruzione presso la centrale nucleare di Yongbyon, che produce materiale per armi nucleari.

Per Lee Yang-goo, ex ambasciatore sudcoreano in Ucraina, l'invasione russa infligge un colpo fatale a qualsiasi prospettiva di denuclearizzazione. Parlando con NK News, una pubblicazione specializzata, ha detto: «La Corea del Nord non aveva già molta volontà di denuclearizzare. Ma guardando quello che succede in Ucraina, Pyongyang consoliderà ulteriormente la sua giustificazione interna ed esterna per il possesso di armi nucleari. Ora, dopo questa crisi, sarà difficile per qualsiasi Paese far fare un passo di denuclearizzazione alla Corea del Nord».

«I nordcoreani pensano che le armi nucleari siano l'assoluta salvezza del paese».

I segnali di disagio tra l'élite nordcoreana appaiono in contrasto con la posizione ufficiale del Paese sul conflitto in Ucraina, secondo cui la colpa è degli Stati Uniti. In un voto delle Nazioni Unite il 2 marzo, la Corea del Nord è stata uno dei soli quattro paesi a votare contro una risoluzione di condanna dell'invasione.

Chris Ogden, docente senior presso la School of International Relations dell'Università di St Andrews, ha detto che la posizione di Pyongyang si spiega di più con l'addolcimento della Russia che con la condanna dell'Ucraina. «Non sono sicuro che Pyongyang abbia motivo di disprezzare apertamente l'Ucraina», ha detto. «Penso che queste dichiarazioni servano più a mantenere alcuni collegamenti con Mosca. In questo senso, l'Ucraina potrebbe essere qualsiasi altro paese della regione».

«Quello che conta di più per la Corea del Nord è sostenere la Russia ed esprimere questo sostegno accusando l’ imperialismo occidentale di minacciare la sovranità nazionale della Russia, una cosa che teme anche Pyongyang ».

La guerra in Ucraina non è l'unico motivo per cui la Corea del Nord teme di rinunciare alle armi nucleari.

Pyongyang ricorda bene come è si svolta la denuclearizzazione della Libia nel 2003: nel 2011 la NATO è intervenuta, portando alla morte del suo leader, Muammar Gheddafi.

