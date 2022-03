"HA ROVINATO LA SERATA PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA VITA" - PURE GABRIELE MUCCINO MOLLA WILL SMITH DOPO LO SGANASSONE A CHRIS ROCK NELLA NOTTE DEGLI OSCAR: "NESSUNO SA I PREGRESSI DI QUEL NERVO TANTO SCOPERTO DA FARGLI PERDERE COSÌ IL CONTROLLO. LUI SA SEMPRE COME USCIRE DA OGNI SITUAZIONE. IL FATTO CHE SIA INCIAMPATO MI ADDOLORA" - IL REGISTA HA DIRETTO L’ATTORE IN DUE SUOI FILM, "LA RICERCA DELLA FELICITÀ" E "SETTE ANIME", E FACEVA IL TIFO PER LUI, MA…

«Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che sia inciampato mi addolora».

Il regista Gabriele Muccino, molto legato a Will Smith dopo averlo diretto in «La ricerca della felicità» e «Sette anime», ha commentato così via Twitter l’alterco avvenuto durante la notte degli Oscar, quando l’attore americano - poi premiato con la statuetta come migliore attore protagonista nel film «Una famiglia vincente - King Richard» - ha tirato un pugno a Chris Rock dopo un commento infelice da parte del comico su sua moglie.

Muccino conosce bene Smith e per lui faceva anche un gran tifo, visto l'Oscar «mancato» dell'attore nel suo film «La ricerca della felicità». A esplicitarlo era stato lo stesso regista con un tweet precedente, scritto alla vigilia dei premi: «Domani sera Will Smith vincerà l’#Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui!», aveva twittato.

