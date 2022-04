"HAI PRESO TUTTO, VUOI IL MIO SANGUE, PRENDILO" - DURANTE IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE TRA JOHNNY DEPP E AMBER HEARD, SONO STATI TRASMESSI GLI AUDIO DI UN INCONTRO TRA I DUE EX - LUI, CON UN COLTELLO IN MANO, E LE CHIEDE DI TAGLIARLO: "E' L'UNICA COSA CHE NON HAI DI ME" - DURANTE UNA TELEFONATA, LEI LO AVVERTE: "DI' AL MONDO CHE JOHNNY DEPP, UN UOMO, E' VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA E GUARDA QUANTE PERSONE TI CREDERANNO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Johnny Depp durante il processo in Virginia

Prosegue in Virginia il processo per diffamazione tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. L’attore ha chiesto 50 milioni di dollari di risarcimento alla donna per averlo diffamato per aver sostenuto nel 2018 in un articolo per il Washington Post di essere vittima di abusi domestici. Heard ha contro attaccato chiedendo all’ex marito 100 milioni di dollari per averla definita una «bugiarda».

Ieri la corte ha ascoltato un audio registrato durante un incontro tra Depp e Heard avvenuto due mesi dopo la richiesta di divorzio, nel luglio del 2016. Nella registrazione si sente l’attore chiedere a Heard di tagliarlo con un coltello: «Hai preso tutto, vuoi il mio sangue, prendilo».

A quel punto la reputazione di Depp era stata distrutta dalle affermazioni di Heard secondo cui era fisicamente violento con lei, e grazie a un livido esibito durante un’udienza in un tribunale di Los Angeles aveva ottenuto un ordine restrittivo contro di lui.

Amber Heard durante il processo in Virginia

Depp ha detto alla corte di aver ripetutamente chiesto a Heard di tagliarlo perché il suo sangue «era l'unica cosa che non aveva». La corte ha anche ascoltato una conversazione telefonica in lacrime tra Depp e Heard dopo il divorzio in cui lei lo ha sfidato per le sue affermazioni di averlo picchiato. Heard dice: «Dì al mondo che, Johnny Depp, un uomo, è vittima di violenza domestica e guarda quante persone ti crederanno o si schiereranno con te».

La corte ha già ascoltato la registrazione inquietante dell'incidente in cui Depp dice ripetutamente a Heard di tagliarlo, dicendo a bassa voce: «Mi odi fottutamente».

Alla domanda di uno dei suoi avvocati sull'incontro a San Francisco, Depp ha detto che «non è andato particolarmente bene». Ha detto: «Ero piuttosto confuso che mi avesse convocato a quel punto perché tutte le notizie riguardavano il fatto che avrei presumibilmente fatto tutte queste cose orribili».

Johnny Depp durante il processo in Virginia 3

«L'ho incontrata nella speranza che ritrattasse le sue bugie. In nessun modo era pronta a farlo. Non riuscivo a capire perché ero lì. Mi era stato tolto tutto. I miei figli non potevano sottrarsi al fatto che tutto questo era crollato».

Alla domanda sul perché stesse minacciando di farsi del male, Depp ha detto: «Pensavo che la signorina Heard mi avesse portato a San Francisco, era chiaro, con false pretese. Non so cosa stesse cercando. Avevo un coltello in tasca. Ho tirato fuori il coltello e ho detto qui, tagliami».

«L'unica risposta era qui, tagliami, è tutto quello che mi resta da darti. Non c'era alcuna minaccia per Miss Heard, si trattava di versare il mio sangue, era l'unica cosa che non aveva».

Johnny Depp durante il processo in Virginia 2 Amber Heard durante il processo in Virginia 3 Amber Heard durante il processo in Virginia 2