"HALYNA, RESTA CON NOI!" - LA POLIZIA DI SANTA FE HA RILASCIATO I VIDEO RIPRESI DALLE BODYCAM DEI PARAMEDICI CHE SONO ACCORSI SUL SET DI "RUST" DOPO CHE ALEC BALDWIN AVEVA ACCIDENTALMENTE SPARATO AL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA - LA DONNA E' STESA SUL PAVIMENTO, PRIVA DI SENSI, MENTRE INTORNO I MEDICI CERCANO DI SALVARLE LA VITA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Paramedici cercano di salvare Halyna Hutchins

Sono stati rilasciati ieri dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe i video ripresi dalle bodycam dei paramedici che tentavano di salvare la vita ad Halyna Hutchins dopo che Alec Baldwin le aveva accidentalmente sparato sul set del film “Rust”. La clip mostra gli ultimi momenti di Halyna Hutchins, si sentono i paramedici che gridano «Halyna, resta con noi!».

Hutchins, morta all'età di 42 anni, è priva di sensi, stesa sul pavimento di una chiesa mentre i soccorritori lavorano per salvarla. Non si può sentire molto altro che incoraggiamento per Hutchins e i paramedici che si danno istruzioni l'un l'altro.

Paramedici cercano di salvare Halyna Hutchins 2

In un altro video, si può sentire la troupe di Rust, incluso Baldwin, chiedere come sta Hutchins. Si sente Baldwin chiedere «qual è la sua diagnosi?» in riferimento a Hutchins e gli viene detto che le cose sono «un po' più difficili».

Qualcuno può essere sentito chiedere se la condizione è pericolosa per la vita e la risposta è: «abbastanza per farsi trasportare in aereo».

Un video mostra Baldwin mentre viene avvicinato dalla polizia per la prima volta pochi istanti dopo la sparatoria e viene avvertito di non discutere di quello che è successo con nessun collega.

Paramedici cercano di salvare Halyna Hutchins 3

Un'altra clip mostra Baldwin seduto sul retro di un camion mentre chiede un aggiornamento su Hutchins, ma viene informato dal poliziotto che i paramedici stanno ancora lavorando su di lei. Una terza serie di filmati lo mostra mentre viene interrogato in una stazione di polizia. I file dell'indagine includono anche clip di prova che mostrano Baldwin in costume mentre si esercita in una manovra rapida con una pistola.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha dichiarato che l'indagine della sua agenzia rimane aperta e in corso in attesa dei risultati delle analisi balistiche e forensi dell'FBI, nonché degli studi sulle impronte digitali e sul DNA.

Halyna Hutchins

«L'ufficio dello sceriffo sta rilasciando tutti i file associati alle nostre indagini in corso», ha affermato nella dichiarazione. Quei file includono anche foto di munizioni dal set e rapporti d'esame.

Scena del crimine sul set di Rust Scena del crimine sul set di Rust 2 Alec Baldwin interrogato dalla polizia 2 Scena del crimine sul set di Rust 3 Alec Baldwin interrogato dalla polizia