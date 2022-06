16 giu 2022 19:22

"HANNO AGITO IN TOTALE SPREGIO PER LA VITA UMANA, MOSSI DALL'INTENTO BECERO DI SALVAGUARDARE I LORO TRAFFICI" - IL GIP DESCRIVE COSÌ LA GUERRA TRA BANDE IN CUI LO SCORSO ANNO, IN PROVINCIA DI MONZA, È MORTO IL 22ENNE DIMITRY SIMONE STUCCHI: ORA SONO FINITI IN CARCERE I RESPONSABILI DI QUELL'ACCOLTELLAMENTO - TUTTO ERA NATO PER UNO SGARRO COME TANTI, TRA ITALIANI DI NASCITA O DI SECONDA GENERAZIONE: HASHISH PAGATA CON BANCONOTE FALSE - LE MINACCE TRA I GRUPPI ERANO TREMENDE: "VAI IN COMA, NON TI SVEGLI PIÙ. TI SBATTO LA FACCIA SUL CEMENTO COME OGGI"